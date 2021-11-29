Норильский колледж искусств приглашает на парад ударных инструментов

«Дорогие друзья, если вы уверены, что ударные инструменты могут звучать лишь в составе оркестров и ансамблей, приходите на концерт LIFE IN VIBE и убедитесь, что сольное выступление ударников – это реальность!» - заверяют в НКИ.

Уже в ближайшую пятницу в концертном зале НКИ состоится концерт, в программе которого выступления лучших норильских музыкантов на ударных инструментах. На сцену выйдут преподаватель НКИ по классу ударных Андрей Ашиков, его коллега из Кайерканской детской школы искусств Андрей Степаненко; концертмейстер Дмитрий Васильев, заведующие отделением духовых и эстрадных инструментов Талнахской детской школы искусств Роман Карпов и его коллега из Норильской школы искусств Данила Подоляк. Также собравшиеся в зале услышат ансамбль ударных инструментов НКИ Woodsticks. Гостем вечера станет старший преподаватель Новосибирской государственной консерватории им. Михаила Глинки Сергей Нохрин. Музыканты сыграют произведения советских и зарубежных композиторов.

Отметим, что концерт LIFE IN VIBE состоится в рамках творческого проекта «Играем вместе» Норильского колледжа искусств, ставшего победителем грантового конкурса долгосрочных социальных проектов «Основной ресурс», организованного Фондом целевого капитала «Наш Норильск» в 2021 году.

Зрителей ждут 3 декабря в 19.00 (ул. Богдана Хмельницкого, 17а), справки по телефону 8905-093-69-20.