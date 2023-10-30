Норильский муниципальный автобусный парк пополнился новыми комфортабельными северобусами

Техника изготовлена по спецзаказу администрации Норильска с учётом наших климатических условий, пожеланий пассажиров и опыта водителей.

«Администрация города проводит большую работу по улучшению качества обслуживания населения в общественном транспорте. Парк НПОПАТ насчитывает более 180 автобусов, многие из которых выработали свой ресурс. Нам надо обновлять порядка 15-20 машин ежегодно. Эта работа будет продолжена», — поделился планами глава города Дмитрий Карасев.

В новых автобусах произведено дополнительное утепление пола и колёсных арок. Также установлены усиленные обогреватели салона. А в ЛиАЗах печки могут работать автономно, что позволит не замёрзнуть пассажирам в случае поломки техники и комфортно дождаться другого транспорта. Кроме того, автобусы оборудованы мультимедийными комплексами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. По просьбе водителей глава города поручил проработать и установить в салоне технические ящики для инструмента, это позволит проводить мелкий ремонт в пути.

Автобусы вместительные — за раз могут перевозить до 105 пассажиров, в МАЗе 29 посадочных мест, в ЛиАЗе — 30. Для оценки пассажиропотока над входом установлены датчики, эта информация поможет регулировать количество транспорта на линии. У ЛиАЗа передняя входная группа увеличена до двух дверей, передняя площадка тоже расширена для удобства входа и выхода пассажиров. Приятный сюрприз для горожан — наличие разъёмов для зарядки гаджетов по всему салону.

Водители со стажем при знакомстве с новыми машинами оценили комфорт водительского места, технологичность оборудования и безопасность пассажиров. В процессе эксплуатации администрация города будет мониторить, как отработаны замечания по предыдущим автобусам, и принимать новые предложения от водителей и пассажиров.

«Мы внимательно относимся к обращениям пассажиров, касающимся качества оказания услуг НПОПАТ. Одно из частых нареканий — несоблюдение графика движения автобусов. Главная причина — нехватка водителей. Сейчас предпринят ряд кардинальных мер по привлечению сотрудников. В первую очередь повышена заработная плата — средняя составляет 164 тысячи рублей. Установили для приезжих водителей подъёмные в размере 700 тысяч рублей и оплату съёмного жилья (до 40 тысяч рублей). Принятые меры уже дают результат: в течение месяца за руль сядут более 25 новых сотрудников. Уверен, что в ближайшее время восстановим график движения общественного транспорта, — отметил Дмитрий Карасев. — Уже в понедельник новые северобусы выйдут на линию. Желаю водителям и пассажирам комфортных поездок!»