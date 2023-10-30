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Норильский муниципальный автобусный парк пополнился новыми комфортабельными северобусами

Норильский муниципальный автобусный парк пополнился новыми комфортабельными северобусами

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Норильский муниципальный автобусный парк пополнился новыми комфортабельными северобусами

По Ленинскому проспекту прошли 20 брендированных северобусов — 15 моделей МАЗ-205, приобретённых администрацией города в лизинг, и пять ЛиАЗ-5292, полученных в рамках краевой губернаторской программы «Новый автобус» при поддержке представителей нашего города в Заксобрании края.

Норильский муниципальный автобусный парк пополнился новыми комфортабельными северобусамиНорильский муниципальный автобусный парк пополнился новыми комфортабельными северобусамиНорильский муниципальный автобусный парк пополнился новыми комфортабельными северобусамиНорильский муниципальный автобусный парк пополнился новыми комфортабельными северобусами

Техника изготовлена по спецзаказу администрации Норильска с учётом наших климатических условий, пожеланий пассажиров и опыта водителей.

«Администрация города проводит большую работу по улучшению качества обслуживания населения в общественном транспорте. Парк НПОПАТ насчитывает более 180 автобусов, многие из которых выработали свой ресурс. Нам надо обновлять порядка 15-20 машин ежегодно. Эта работа будет продолжена», — поделился планами глава города Дмитрий Карасев.

В новых автобусах произведено дополнительное утепление пола и колёсных арок. Также установлены усиленные обогреватели салона. А в ЛиАЗах печки могут работать автономно, что позволит не замёрзнуть пассажирам в случае поломки техники и комфортно дождаться другого транспорта. Кроме того, автобусы оборудованы мультимедийными комплексами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. По просьбе водителей глава города поручил проработать и установить в салоне технические ящики для инструмента, это позволит проводить мелкий ремонт в пути.

Автобусы вместительные — за раз могут перевозить до 105 пассажиров, в МАЗе 29 посадочных мест, в ЛиАЗе — 30. Для оценки пассажиропотока над входом установлены датчики, эта информация поможет регулировать количество транспорта на линии. У ЛиАЗа передняя входная группа увеличена до двух дверей, передняя площадка тоже расширена для удобства входа и выхода пассажиров. Приятный сюрприз для горожан — наличие разъёмов для зарядки гаджетов по всему салону.

Водители со стажем при знакомстве с новыми машинами оценили комфорт водительского места, технологичность оборудования и безопасность пассажиров. В процессе эксплуатации администрация города будет мониторить, как отработаны замечания по предыдущим автобусам, и принимать новые предложения от водителей и пассажиров.

«Мы внимательно относимся к обращениям пассажиров, касающимся качества оказания услуг НПОПАТ. Одно из частых нареканий — несоблюдение графика движения автобусов. Главная причина — нехватка водителей. Сейчас предпринят ряд кардинальных мер по привлечению сотрудников. В первую очередь повышена заработная плата — средняя составляет 164 тысячи рублей. Установили для приезжих водителей подъёмные в размере 700 тысяч рублей и оплату съёмного жилья (до 40 тысяч рублей). Принятые меры уже дают результат: в течение месяца за руль сядут более 25 новых сотрудников. Уверен, что в ближайшее время восстановим график движения общественного транспорта, — отметил Дмитрий Карасев. — Уже в понедельник новые северобусы выйдут на линию. Желаю водителям и пассажирам комфортных поездок!»

Текст Евгений Стренадко
Фото Владимир Макушкин
30 октября в 13:28 540
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