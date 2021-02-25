«Норильский никель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления

Ещё 12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте −350 м. В связи с увеличением водопритока к комплексам водоотлива рудника «Октябрьский», руководствуясь правилами техники безопасности, компания приняла решение о временной частичной приостановке работы рудника до прекращения его подтопления. Организованы работы по ликвидации водоразлива.

Первый вице-президент - главный операционный директор компании Сергей Дяченко отметил, что частичная приостановка рудника «Октябрьский» потребовалась в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности сотрудников:

- Частично приостановлены работы и на руднике «Таймырский», поскольку есть связанные выработки, и вода также поступает на горизонт этого рудника. В настоящий момент активно возводится перемычка, чтобы остановить дальнейшее поступление воды. После этого будет понятен объём воды, накопленной в горных выработках, и дополнены мероприятия по скорейшему их осушению. Мы прикладываем все усилия, чтобы ликвидировать подтопление в возможно короткие сроки и чтобы минимизировать последствия для нашей производственной программы. Последствия частичной приостановки рудников на наш прогноз производства металлов будут оценены после окончания восстановительных работ.

- В настоящий момент разработан план корректирующих мероприятий, который в первую очередь предусматривает возведение водонепроницаемой бетонной перемычки, что позволит обеспечить сдерживание водопритока и его контроль. В дальнейшем планируется погашение соседних выработок вентиляционно-закладочного горизонта твердеющей смесью, - заявил директор рудника «Октябрьский» Владимир Баландин, чей видеокомментарий опубликовал «Норникель».

По его словам, «персонал, не задействованный в проведении корректирующих мероприятий, перераспределён на выполнение других видов работ», после откачки воды производство возобновят в полном объёме.