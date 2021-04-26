Норильский отдел МВД приглашает на службу
Норильский отдел МВД приглашает на службу
Отделу требуются участковые уполномоченные, водители дежурной части, полицейские отдельного батальона патрульно–постовой службы.
Кандидатами на замещение должностей офицерского состава могут быть граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, с высшим образованием, прошедшие службу в Вооружённых силах РФ, не имеющие судимости, и годные по состоянию здоровья.
Преимущества службы в полиции — достойная, стабильная и своевременная заработная плата, с увеличением в зависимости от выслуги лет. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток и ежегодная компенсация проезда в отпуск сотрудника и одного члена его семьи. Возможность выхода на пенсию после 10 лет льготной выслуги в районах Крайнего Севера. Возможность получения бесплатного высшего юридического образования в учебных заведениях системы МВД России на бюджетной основе, независимо от уже имеющегося. Бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами в медицинских учреждениях системы МВД России. Обязательное государственное страхование и право на страховые выплаты при получении травм, как на службе, так и в быту. Первоочередное получение мест в дошкольных учреждениях для детей сотрудников. Возможность получения служебных жилых помещений, а также жилых помещений на условиях коммерческого найма.
По вопросам поступления на службу обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, 9.
Телефоны отдела кадров: 8–3919–22–02–38, 8–3919–47– 24–39, 8–3919–47–24–38, 8–3919–34–76–22.