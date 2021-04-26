Норильский отдел МВД приглашает на службу

Отделу требуются участковые уполномоченные, водители дежурной части, полицейские отдельного батальона патрульно–постовой службы.

Кандидатами на замещение должностей офицерского состава могут быть граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, с высшим образованием, прошедшие службу в Вооружённых силах РФ, не имеющие судимости, и годные по состоянию здоровья.

Преимущества службы в полиции — достойная, стабильная и своевременная заработная плата, с увеличением в зависимости от выслуги лет. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток и ежегодная компенсация проезда в отпуск сотрудника и одного члена его семьи. Возможность выхода на пенсию после 10 лет льготной выслуги в районах Крайнего Севера. Возможность получения бесплатного высшего юридического образования в учебных заведениях системы МВД России на бюджетной основе, независимо от уже имеющегося. Бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами в медицинских учреждениях системы МВД России. Обязательное государственное страхование и право на страховые выплаты при получении травм, как на службе, так и в быту. Первоочередное получение мест в дошкольных учреждениях для детей сотрудников. Возможность получения служебных жилых помещений, а также жилых помещений на условиях коммерческого найма.

По вопросам поступления на службу обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, 9.

Телефоны отдела кадров: 8–3919–22–02–38, 8–3919–47– 24–39, 8–3919–47–24–38, 8–3919–34–76–22.