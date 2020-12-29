Норильский просветительский центр «Белый мишка» получил национальную экологическую премию имени В. И. Вернадского

Центр получил премию в номинации «Экологическое образование в интересах устойчивого развития».

В 2020 году на конкурс поступило рекордное количество заявок - 514 проектов из 69 регионов России, а также Беларуси и Казахстана. Победителями стали 30 реализованных проектов, доказавших свою эффективность и имеющих реальные практические результаты.

Национальная экологическая премия учреждена Фондом в 2003 году, а с 2013-го стала носить имя В. И. Вернадского в честь 150-летнего юбилея учёного. Цель конкурса «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского» - выявление и популяризация реализованных проектов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования в интересах устойчивого развития на основе идей академика В. И. Вернадского.

На протяжении 18 лет Фонд в рамках «Национальной экологической премии им. В. И. Вернадского» награждает лучших в сфере охраны окружающей среды, энерго- и ресурсосбережения, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования. За эти годы лауреатами премии становились ведущие экологи нашей страны и яркие проекты, направленные на достижение устойчивого экологически ориентированного развития России.