Норильский рыбзавод посетил краевой министр экологии и рационального природопользования

Норильский рыбзавод занимается разведением особо ценных видов рыбы, таких как сибирский осетр, стерлядь, голец, сиг, хариус. Далее мальков выпускают в реки Енисей и Пясина.

Напомним, что после аварии на ТЭЦ-3 в прошлом году Совет Федерации Федерального Собрания РФ поручил компании «Норникель» совместно с Федеральным агентством по рыболовству рассмотреть вопрос о строительстве в Норильске рыборазводных заводов для выпуска мальков в водоёмы, пострадавшие от разлива топлива. Это позволит увеличить мощности Норильского рыбоводно-инкубационного завода и восстановить популяцию ценных видов рыб.

«В Норильском промышленном районе идёт большая работа по восстановлению пострадавшей экосистемы. Особое внимание уделяется водным объектам и биоресурсам. Министерство поддерживает инициативы по улучшению состояния окружающей среды, сохранению и увеличению природного потенциала территории», - сообщил Павел Борзых.

Кроме того, министр экологии принял участие в совещаниях по вопросам утилизации объектов накопленного вреда от деятельности по сбору и утилизации твёрдых коммунальных отходов.

Ранее ведомство совместно с муниципалитетами провело предварительную инвентаризацию подобных объектов, а также свалок, расположенных на территории Таймыра и Норильска. По результатам выбрано пять точек для постановки на учёт в государственный реестр.

Добавим, что часть средств, поступивших в федеральный бюджет от НТЭК, будет направлена на ликвидацию замусоренных территорий.

Ещё девять заброшенных объектов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района планируется ликвидировать силами Минобороны РФ.