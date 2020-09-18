Норильский «Сад памяти»

Идейными вдохновителями Международной акции «Сад памяти» стали Всероссийское добровольческое движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. В годовщину 75-летия разгрома фашистской армии они предложили создать свой живой памятник каждому из погибших в этой страшной войне. Только по официальным данным в нашей стране погибло 27 миллионов человек, именно столько деревьев планируется высадить в городах России и странах СНГ.

Как отмечают организаторы, «Сад памяти» - это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам. Это не просто акция, а начало новой традиции. Каждый день к ней присоединяются всё больше людей: волонтёрские организации, общественные деятели, трудовые коллективы, актёры, спортсмены, политики. Не остался в стороне и Норильск, ведь воины Заполярья тоже внесли большой вклад в великую Победу.

- В Норильске к Международной акции «Сад памяти» присоединились волонтёры Молодёжного центра, движение «Молодая гвардия», представители Молодёжного парламента, а также управления: образования, спорта, культуры; сотрудники Заполярного филиала и участники местного штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», - рассказывает Гульнара Эльмурзаева, директор Молодёжного центра. - Сколько деревьев высадить – каждый город выбирает сам. Мы остановились на числе семьдесят пять, конечно же, в честь 75-летней годовщины великой Победы.

Дарья Юшкова, специалист по работе с молодёжью Молодёжного центра:

- Мы запустили информацию о наборе желающих ещё в конце июля, так как высадить кустарники планировали 28 августа. Но в этот непростой год всё немного задерживается и переносится, поэтому мы организовались сейчас. Комсомольский парк был выбран не случайно. Здесь находится мемориал «Чёрный тюльпан», посвящённый памяти норильчан, погибших в боевых действиях в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах, здесь часто проводятся военно-патриотические мероприятия, да и сами эти газоны просто требовали озеленения.

Предпочтение отдали местным кустарникам и деревьям. Их предоставили экологи Заполярного филиала. Тренеры спортивных школ подготовили почву, выкопали семьдесят пять ям под посадку. А своё деревцо высаживал уже любой желающий.

Виталий Панов, директор МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений спорта»:

- Это самая маленькая благодарность нашим дедам, которые подарили нам будущее. Мой дед служил на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах. Принимал участие в освобождении Керчи и Севастополя. Самый страшный момент был, когда в четыре утра фашистская авиация разбомбила их корабль, и они двое суток держались на воде в Чёрном море в ожидании спасения. Это дань памяти всем павшим, выжившим, пропавшим без вести.

Радик Гайнулин, пенсионер:

- Я каждый год высаживаю деревья. Не знаю, это моё правило, моё кредо, привычка, может быть. Дед у меня воевал. Мы выросли на кинофильмах о войне. На правильных советских фильмах. У моего брата все военные фильмы на кассетах и дисках хранятся до сих пор, полный сборник. Когда мы с ним встречаемся, всё время их пересматриваем.

Наталья Шуваева, психолог службы профилактики наркомании Молодёжного центра:

- Мне хочется внести свой вклад в озеленение города. Кроме того, мои прадеды воевали. Степан Георгиевич Фоминский был рядовым, пропал без вести. Я с его портретом всегда на «Бессмертный полк» выхожу.