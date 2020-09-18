МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильский «Сад памяти»

Норильский «Сад памяти»

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Норильский «Сад памяти»

В Норильске появился свой памятный сад. Наш город присоединился к Международной акции по высадке деревьев в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Норильский «Сад памяти»Норильский «Сад памяти»Норильский «Сад памяти»Норильский «Сад памяти»Норильский «Сад памяти»Норильский «Сад памяти»Норильский «Сад памяти»

Идейными вдохновителями Международной акции «Сад памяти» стали Всероссийское добровольческое движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. В годовщину 75-летия разгрома фашистской армии они предложили создать свой живой памятник каждому из погибших в этой страшной войне. Только по официальным данным в нашей стране погибло 27 миллионов человек, именно столько деревьев планируется высадить в городах России и странах СНГ.

Как отмечают организаторы, «Сад памяти» - это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам. Это не просто акция, а начало новой традиции. Каждый день к ней присоединяются всё больше людей: волонтёрские организации, общественные деятели, трудовые коллективы, актёры, спортсмены, политики. Не остался в стороне и Норильск, ведь воины Заполярья тоже внесли большой вклад в великую Победу.

- В Норильске к Международной акции «Сад памяти» присоединились волонтёры Молодёжного центра, движение «Молодая гвардия», представители Молодёжного парламента, а также управления: образования, спорта, культуры; сотрудники Заполярного филиала и участники местного штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», - рассказывает Гульнара Эльмурзаева, директор Молодёжного центра. - Сколько деревьев высадить – каждый город выбирает сам. Мы остановились на числе семьдесят пять, конечно же, в честь 75-летней годовщины великой Победы.

Дарья Юшкова, специалист по работе с молодёжью Молодёжного центра:

- Мы запустили информацию о наборе желающих ещё в конце июля, так как высадить кустарники планировали 28 августа. Но в этот непростой год всё немного задерживается и переносится, поэтому мы организовались сейчас. Комсомольский парк был выбран не случайно. Здесь находится мемориал «Чёрный тюльпан», посвящённый памяти норильчан, погибших в боевых действиях в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах, здесь часто проводятся военно-патриотические мероприятия, да и сами эти газоны просто требовали озеленения.

Предпочтение отдали местным кустарникам и деревьям. Их предоставили экологи Заполярного филиала. Тренеры спортивных школ подготовили почву, выкопали семьдесят пять ям под посадку. А своё деревцо высаживал уже любой желающий.

Виталий Панов, директор МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений спорта»:

- Это самая маленькая благодарность нашим дедам, которые подарили нам будущее. Мой дед служил на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах. Принимал участие в освобождении Керчи и Севастополя. Самый страшный момент был, когда в четыре утра фашистская авиация разбомбила их корабль, и они двое суток держались на воде в Чёрном море в ожидании спасения. Это дань памяти всем павшим, выжившим, пропавшим без вести.

Радик Гайнулин, пенсионер:

- Я каждый год высаживаю деревья. Не знаю, это моё правило, моё кредо, привычка, может быть. Дед у меня воевал. Мы выросли на кинофильмах о войне. На правильных советских фильмах. У моего брата все военные фильмы на кассетах и дисках хранятся до сих пор, полный сборник. Когда мы с ним встречаемся, всё время их пересматриваем.

Наталья Шуваева, психолог службы профилактики наркомании Молодёжного центра:

- Мне хочется внести свой вклад в озеленение города. Кроме того, мои прадеды воевали. Степан Георгиевич Фоминский был рядовым, пропал без вести. Я с его портретом всегда на «Бессмертный полк» выхожу.

Текст Людмила Кожевникова
Фото Ирина Яринская
18 сентября в 17:05 700
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