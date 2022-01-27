Норильским депутатам рассказали о ходе реализации «Серной программы»

Встреча в рамках общественно-депутатского контроля прошла в помещении центра подбора персонала «Норникеля», расположенного в СРК «Арена-Норильск». Именно там сейчас находится showroom «Серной программы». Showroom посетили заместитель председателя городского Совета, председатель депутатской комиссии по бюджету и собственности Виктор Цюпко, руководитель фракции единороссов в Горсовете Константин Горбунов, депутаты Денис Каминский, Наталья Стеблянко, Ирик Низамеев и председатель местной Общественной палаты Татьяна Скорик. О реализации «Серного проекта» им рассказал заместитель директора Центра производственно-технических экспертиз проектов развития металлургического комплекса Андрей Чеботаев.

Он сообщил, что для снижения выбросов диоксида серы в Заполярном филиале реализуется комплексная программа модернизации производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов – «Серная программа». Это крупнейшее экологическое мероприятие «Норникеля», не имеющее аналогов в мире. Объём финансирования «Серной программы» оценивается более чем в 300 млрд рублей.

- Я как человек, много лет проработавший на производстве, могу сказать, что «Серная программа» действительно уникальна. Те технологии, которые будут применяться у нас в Норильске для снижения выбросов диоксида серы, соответствуют всем современным требованиям: процессы будут максимально автоматизированы, оборудование будет использоваться высокотехнологичное. Конечно, мне понятен скепсис некоторых, кто считает, что реализация такой программы – это утопия. Ведь принято считать, что промышленное производство не бывает экологичным. Однако компания уже реализовывала масштабные проекты, в которые поначалу мало кто верил, – это и реконструкция взлётно-посадочной полосы, и высокоскоростной интернет, и другие, - отметил заместитель председателя Норильского горсовета Виктор Цюпко.

Программа предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами. Технологии, принятые для «Серной программы», позволят улавливать 99% диоксида серы из отходящих газов основных плавильных агрегатов, на которых они будут применяться.

«Серная программа» реализуется в два этапа:

– этап 1: утилизация богатых диоксидом серы газов на Надеждинском металлургическом заводе с получением серной кислоты и строительство мощностей по её нейтрализации, включая гипсохранилище и сопутствующую инфраструктуру; подготовительные работы и техническое перевооружение передела очистки газов от пыли на Медном заводе (завершение в 2023 году);

– этап 2: утилизация диоксида серы, содержащегося в «богатых» отходящих газах на Медном заводе и закрытие конвертерного передела Медного завода с «бедными» трудноутилизируемыми газами; строительство объектов и расширение инфраструктуры по переработке серной кислоты от медной цепочки (завершение в 2025 году).

- О «Серной программе» мы слышали очень много, но в общих чертах. Теперь же, когда нас погрузили в подробности проекта, его масштабы действительно впечатляют. Не вдаваясь в технологические сложности, отмечу: программа ценна ещё и тем, что это ведь создание новых рабочих мест. Как нам рассказали, на площадке сегодня круглосуточно трудятся более 2000 человек, в перспективе эта цифра увеличится до 6000. На мой взгляд, для небольшого Норильска это достаточно серьёзные масштабы, - поделился впечатлениями от экскурсии руководитель фракции «Единой России» в городском Совете Константин Горбунов.

Помимо этого, сегодня на промплощадках «Серной программы» задействовано свыше 200 единиц техники, в будущем объёмы будут расти.

В ходе реализации «Серного проекта» после 2023 года выбросы диоксида серы в Норильске планируется сократить не менее чем на 45 %, по сравнению с 2015 годом, после 2025-го – почти на 90 % (в 10 раз).

- Серный проект – это не просто вклад в развитие территории, но, прежде всего, ответ на запрос норильчан. За последние годы «Норникелем» уже проведён ряд мероприятий по улучшению экологии нашего города. Тренд на экологичность жизни и производства сегодня продолжает набирать обороты, и компания не только идёт в ногу со временем, но и уверенно сохраняет в этой сфере пальму первенства во всём мире. Это действительно уникальная программа, не имеющая аналогов. Сегодняшняя встреча для меня очень полезна, поскольку на площадке Общественной палаты тема экологии обсуждается достаточно часто, и мы должны иметь полное представление о том, что делается в Норильске в этом плане, - считает председатель местной Общественной палаты Татьяна Скорик.

Добавим, что в 2020-2021 года по обоим этапам «Серной программы» были выполнены различные мероприятия: разработка необходимой документации, прохождение экспертиз, изготовление и доставка в Норильск части оборудования, начаты строительно-монтажные работы.

В 2022 году основной план работ по «Серному проекту»:

– этап 1: на Надеждинском металлургическом заводе – окончание изготовления и доставка оборудования, завершение строительно-монтажных работ; на Медном заводе – изготовление и доставка оборудования, продолжение строительно-монтажных работ;

– этап 2: продолжение разработки необходимой документации и проведения требуемых экспертиз. Выбор подрядных организаций и выполнение подготовительных работ на строительных площадках.