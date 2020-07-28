​Норильский выпускник из 28-й школы набрал на ЕГЭ 200 баллов

Таких «двухсотбалльников» в крае двое. Так, Иван Иванов из Красноярского кадетского корпуса набрал по сотне баллов на ЕГЭ по физике и профильной математике. Выпускник рассказал, что готовился к экзаменам без репетитора. Получить высший результат помогло участие во Всероссийской олимпиаде школьников, после которой задания ЕГЭ показались довольно простыми. Иван неоднократно становился призёром регионального этапа олимпиады.

А норильчанин Никита Вывюрка из школы № 28 получил максимальные баллы на экзаменах по истории и русскому языку.

«К обоим экзаменам я готовился самостоятельно, без помощи репетиторов. С русским языком мне очень помогла моя учительница Эмма Васильевна Разаренова. К истории готовился сам, в режиме онлайн. Помогло мне и то, что мы находились на дистанционном обучении - появилось больше времени на подготовку. Чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов не нужно зацикливаться на каком-то одном предмете, необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, постоянно расширять свой кругозор и воспринимать ЕГЭ как один из инструментов, который может помочь тебе в будущем поступить в желаемый вуз, - рассказал Никита.



Основная волна ЕГЭ-2020 завершилась. Дополнительный этап начнётся с 3 августа. В этот день участники будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ, биологию и историю.