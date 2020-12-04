«Норильскникельремонт» заканчивает на «Надежде» ремонт конвертера № 4.

Конвертеры — плавильные агрегаты, в которых из штейна, полученного в печах взвешенной плавки, варят файнштейн, удаляя железо из расплава сульфидов металла. Это заключительная операция в технологической цепочке Заполярного филиала.

До 2016 года около 40% норильского файнштейна перерабатывалось на никелевом заводе, сегодня в связи с реконфигурацией производственных площадок «Норникеля» весь файнштейн ЗФ по Северному морскому пути отправляют на Кольскую ГМК. Чистый никель получают уже там. Все поставки должны пройти в запланированные сроки, а, значит, все конвертеры «Надежды» должны быть исправны и готовы для производства файнштейна.

На НМЗ шесть горизонтальных конвертеров вместимостью 80 тонн каждый: четыре из них в работе, один в ремонте, ещё один в резерве, законсервирован. Конвертерное отделение — очень жаркое место, температура файнштейна +1180 градусов, работа идёт круглосуточно — неудивительно, что оборудование периодически требует ремонта.

Для поддержания конвертеров в исправном состоянии регулярно проводятся планово–предупредительные ремонты — на каждом четырежды в год. Три из них — текущие, с частичной заменой огнеупорной кладки, и один ремонт, раз в год, с полной заменой кладки. Раз в десять лет проводится капитальный ремонт. Нынешний ремонт — текущий, длится 10 суток в круглосуточном режиме. Идёт ревизия и ремонт всех механизмов, приводов и металлоконструкций конвертера с заменой заливочной горловины.

Горловину и защитные листы корпуса конвертера изготавливают на механическом заводе. Замену выполняет подрядчик Надеждинского завода — ООО «Норильскникельремонт» — монтажники, огнеупорщики, сварщики. Технология текущих ремонтов стандартная, график работ готовит «ННР». Ремонтникам необходимо точно уложиться в намеченные сроки. Капитальный и текущие ремонты очень важны для обеспечения бесперебойной работы всей технологической линии Надеждинского металлургического завода, Заполярного филиала и всей компании — производителя никеля № 1 в мире.

После разогрева, на который при текущем ремонте обычно уходят сутки, конвертер № 4 вновь заиграет фейерверком брызг, означающим рождение металла.