«Норильскникельремонту» поручено отремонтировать мост в районе 72–го км автодороги Дудинка–Норильск.

После осмотра железнодорожного моста, который проходит над ручьём Кайерканский, было принято решение о его капитальном ремонте. Это двухпролётное капитальное сооружение длиной 35 метров с опорой посередине. Инженеры приняли решение изменить конструкцию на однопролётную, которая по характеристикам не будет уступать прежней.

Капремонт намечено провести в ближайшие месяцы. Столь непростая задача, с которой необходимо справиться в сжатые сроки, поставлена перед работниками «Норильскникельремонта». Им предстоит провести демонтаж опоры, двух пролётов длиной каждый по 17,5 метра и весом по 200 тонн. Для капитального ремонта понадобится обустройство специальных площадок для работы подъёмного крана. Кстати, новый мост массой 75 тонн уже практически собран.

Стоимость работ оценивается в 20 млн рублей. По плану капитальный ремонт железнодорожного моста должен завершиться в октябре этого года.