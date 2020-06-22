Пять лет за изолятор, которого нет. Норильского экс-замглавы ОМВД осудили за непостроенный изолятор

Суд признал виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий бывшего заместителя начальника ГУМВД по Красноярскому краю и приговорил его к пяти годам условного срока за то, что он подписал акты приёмки о строительстве изолятора временного содержания в Норильске, который до сих пор не построен, сообщает Следственный комитет региона.

«Следствием и судом установлено, что в конце 2012 года заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю подписал акты приёмки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически не выполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД города Норильска. Общая сумма денежных средств, перечисленных на основании вышеуказанных актов с расчётного счёта ГУ МВД России по Красноярскому краю, составила более 200 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

По данным следственного комитета, получив указанные деньги, подрядная организация не выполнила оплаченные строительные работы. Изолятор временного содержания в Норильске «до настоящего времени не построен, ущерб, причинённый ГУ МВД России по Красноярскому краю, не возмещён».