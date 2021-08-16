«Норильсктрансгаз» и «НорильскАвиа» провели учения по тушению возгораний в тундре

Как выяснилось, это «Норильсктрансгаз» и «НорильскАвиа» проводили тренировку по испытанию вертолётного сливного устройства ВСУ-5. Оно было приобретено специально для тушения возгораний в непосредственной близости от газопроводов ещё три года назад. К счастью, за это время применить её на практике не довелось, чему рады и газовики, и авиаторы.

«Данная тренировка включает забор воды из открытого водоёма и её сброс в специально установленном месте, — рассказал «Заполярке» начальник службы по организации и обеспечению полётов «НорильскАвиа» Николай Машурянц. — Это особый вид авиационных работ, для которых экипажу необходимо получить соответствующий допуск и пройти специальное обучение. В принципе, экипаж хорошо натренирован и готов при необходимости выполнять такие работы. Но надеюсь, что такой необходимости никогда не появится».

«Сегодня у нас плановая тренировка по испытанию вертолётного сливного устройства, которое мы приобрели в 2018 году, — дополнил рассказ начальник штаба ГОиЧС «Норильсктрансгаза» Андрей Перевощиков. — Персонал прошёл специальное обучение по его использованию на заводе–изготовителе, и ежегодно мы проводим тренировки по его эксплуатации».