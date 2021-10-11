«Норильсктрансгаз» модернизирует парк транспортной и специальной техники

Замена выработавшего моторесурс транспорта проводится в рамках реализации ключевых инвестиционных проектов стратегии развития топливно-энергетического комплекса. На причалы посёлка Тухард и Дудинского порта уже доставлено 27 единиц техники, до конца года прибудет ещё десять новых машин.

— Представьте себе бескрайние просторы тундры. Это сотни километров магистралей газопровода. Технологические объекты находятся на больших расстояниях друг от друга. И всё это — сложнодоступная и труднопроходимая местность. Чтобы добраться туда, доставить людей, вести основные работы и контролировать их ход, нужна техника повышенной проходимости, — рассказывает Евгений Щёлоков, руководитель управления технологического транспорта и специальной техники АО «Норильсктрансгаз».

Поэтому выбор газовиков очевиден. Это гусеничные и колёсные вездеходы, бульдозеры с рыхлительным и сварочным оборудованием, КАМАЗы, «Трэколы», грузоподъёмная, самосвальная и снегоуборочная техника. Также будут задействованы передвижные электростанции ЭД-60В, которые обеспечат автономное производство электроэнергии на удалённых участках газотранспортной системы.

— Есть и особенные модели, — хвастается Евгений Щёлоков. — Например, гусеничный самосвал Morooka. Это знаменитый японский бренд, который разработал модель специально для бездорожья, заболоченной местности, суровых северных условий, можно сказать, именно для нашей тундры. Это многоцелевая и многофункциональная техника. А ещё имеется плавающий колёсный вездеход «Шатун Нео» — аналог известного во всём мире вездехода-амфибии с шинами низкого давления «Шерп», созданного российским инженером-конструктором Алексеем Гарагашьяном. Наш «Шатун Нео» имеет сочленённую модификацию, и, как следствие, уникальные технические характеристики по проходимости. Он преодолевает практически любые преграды: крутые склоны, топкие болота, озёра и реки, ему не страшны валуны и поваленные деревья. Это эффективный и компактный внедорожник для доставки людей и транспортировки грузов. Мы его планируем эксплуатировать летом, а главное, в весеннюю и осеннюю распутицы, когда наша основная ударная сила — гусеничные вездеходы — с затруднением выполняет эту работу. Ещё один огромный плюс данной техники — низкое давление на грунт, она не нарушает тонкий и хрупкий почвенный слой нашей тундры.

Техника, доставленная на причалы Тухарда, уже по первому зимнику своим ходом отправится на главные рабочие точки «Норильстрансгаза» — Северо-Солёное, Мессояха, протяжённый участок междуречья Большой Хеты и Енисея. А в тухардскую автотракторную колонну уже пришёл топливозаправщик на шасси, в пути сёдельный тягач с полуприцепом, автокран и грузопассажирский автомобиль.

На масштабное обновление только в этом году потратили больше 280 миллионов рублей. Всего в автопарке управления технологического транспорта и специальной техники «Норильсктрансгаз», без учёта новой техники, сегодня числится порядка 120 различных машин.

— Наша «вотчина» — это более тысячи километров газопровода от Пелятки до Талнаха, — отмечает руководитель управления технологического транспорта и специальной техники «Норильсктрансгаз». — Поэтому компания продолжит обновление технопарка. В 2022 году планируется закупить ещё 28 единиц транспорта. Ведь новая техника предполагает низкую трудоёмкость ремонта и содержания, уменьшение простоев, увеличение производительности и скорости выполнения работ.