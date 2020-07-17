«Норильсктрансгаз» подвёл итоги завоза зимней навигации: план по перевозке грузов выполнен.

За период функционирования зимней снежно–ледовой дороги – с декабря 2019 по май 2020 года – автотранспортной техникой управления складского хозяйства и доставки грузов АО «Норильсктрансгаз» в промысловые посёлки было доставлено 7975,2 тонны различных грузов.

«Норильсктрансгаз» в ходе навигации получил 3 170,1 тонны грузов, «Норильскгазпром» — 1 102,1 тонны. Это дизельное топливо, металлоконструкции, трубная продукция и другие технологические грузы.

Ещё 3 480,5 тонны грузов было перевезено для подрядных организаций: «Казанькомпрессормаш», «АВП–Групп», «Монтехком», «ЕнисейСтройМеталл». Для обеспечения работы точек общепита «ПроСервисВосток» доставил в промысловые посёлки 222,5 тонны продуктов. Таким образом, план по перевозке грузов в период работы зимней снежно–ледовой дороги был выполнен согласно предоставленным объёмам.