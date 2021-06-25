«Норильсктрансгаз» продолжает экологический проект по восполнению водных биоресурсов

Енисей и реки Обь-Иртышского бассейна к концу этого лета 2021 года пополнятся молодью муксуна и сибирского осетра. Экологическая политика предприятия направлена на минимизацию возможного негативного ущерба для окружающей среды. А сохранение и пополнение запасов водных биологических ресурсов – это одно из значимых мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории деятельности Общества. Выпустить молодь сибирского осетра в Енисей планируется в августе. Популяция ценной породы пополнится на 44 479 особей. Технология искусственного воспроизводства включает несколько этапов работ. Так, с мая по июнь на Норильском рыбоводно-инкубационном заводе, с которым Обществом заключены договорные отношения, проходит заготовка и выдерживание производителей, их гормональная стимуляция, получение оплодотворённой икры. Следующий этап - инкубация икры, это июнь–июль. В июле-августе происходит вылупление, выдерживание предличинок, подращивание личинок, перевод их на внешнее питание с использованием живых кормов. В дальнейшем питание осуществляется сухими гранулированными искусственными кормами. К августу подросшая молодь сибирского осетра будет готова к переезду на новое место обитания – реку Енисей. Технология получения, выращивания и выпуска молоди муксуна имеет свои особенности. Добыча производителей осуществляется с августа года, предшествующего году выпуска молоди. Вылов происходит на Обь-Иртышском бассейне, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО-Югра), во время миграции рыбы к верховьям рек на нерест. Отловленные производители доставляются живорыбным транспортом до рыбоводной базы, где проходит их дальнейшее выдерживание. После получения икры и кратковременного хранения на рыбоводном пункте в октябре-ноябре икру переправляют в инкубационный цех регионального рыбопитомника «Тобольский». Это структурное подразделение Тюменского филиала ВНИРО, на оказание услуг которого у Общества также заключён договор. Инкубация икры муксуна и получение личинок, их выдерживание и перевод на активное внешнее питание осуществляется с ноября по апрель. В первой декаде мая, после подъёма весенних паводковых вод и в период массового развития зоопланктона, запускается процесс зарыбления личинками специализированных водоёмов для их выращивания. В мае-июне проводится систематический контроль за темпами линейного и весового роста молоди, а также за состоянием кормовой базы водоёма. Контрольные обловы проводятся мальковой волокушей с применением маломерных судов. Выпуск молоди биоресурсов происходит из выростного водоёма с током воды при спуске или при естественном спаде паводковых вод в июле-августе. В этом году в реки Обь-Иртышского бассейна попадут 2290 особей муксуна.