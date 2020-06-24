«Норильсктрансгаз» реализует комплексный проект реновации сетей газоснабжения Норильска и Дудинки

Делается это для повышения надёжности и безопасности газотранспортной системы АО «Норильсктрансгаз». Направлен проект на поддержание производственной деятельности предприятий Заполярного филиала и Норильско-Таймырской энергетической компании.

Проект реновации сетей газоснабжения разделён на четыре пусковых комплекса, в рамках которых заменят все сети газораспределения производственных подразделений, входящих в структуру «Норникеля».

Сейчас идёт строительство первого пускового комплекса. Проектом предусмотрена замена первой нитки газопровода, идущего от ГРС‑3 до Надеждинского металлургического завода, ТЭЦ‑3, пиковой котельной и завода «ТИСМА». При строительстве нового газопровода используются трубы диаметром от 530 до 1 020 мм, что увеличит пропускную способность газоснабжения до 358 000 м3/ч и даст возможность газоснабжения перспективных потребителей компании.

Также будет построен новый отдельный коридор (изменена трассировка газопровода), который обеспечит своевременность проведения технического обслуживания. Это важно, поскольку существующая технологическая схема не позволяет отключить газопровод для замены сильно изношенных участков, к тому же некоторые участки газопровода на территории НМЗ размещены на высоте 25–30 м над уровнем земли, где отсутствует доступ для ремонтной техники.

Срок эксплуатации нового газопровода — 40 лет. Таким образом реализация проекта позволит значительно повысить надёжность газоснабжения предприятий, где недопустим перерыв в подаче газа.

К июню этого года строительно-монтажные работы, которые начались в ноябре 2019-го, выполнены на 50%. Окончание основных работ, с учётом их пусконаладки, запланировано на четвёртый квартал 2020 г.

Сейчас завершено проектирование и получено положительное заключение Главгосэкспертизы России проектной документации второго пускового комплекса, ведутся мероприятия по выбору подрядной организации. Начало работ по строительству газопроводов до медного и цементного заводов запланировано на первый квартал 2021 г.

Что касается третьего пускового комплекса, сейчас идут проектные работы по реконструкции второй дублирующей нитки газопровода до Надеждинского металлургического завода, ТЭЦ-3, пиковой котельной и завода «ТИСМА», а также газопроводов до ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, строительство которых должно завершиться в 2024 году.

Таким образом, итогом реновации сетей газоснабжения станет повышение надёжности и безопасности газотранспортной системы АО «Норильсктрансгаз», что в свою очередь обеспечит 100% резервирование газоснабжения главных производственных предприятий компании в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».