«Норильсктрансгаз» успешно реализовал крупный инвестпроект по замене опорно-ригельной части на 2-й нитке газопроводов

В «Норильсктрансгазе» пояснили, что газотранспортная система предприятия выполнена в трёхниточном исполнении протяжённостью более полутора тысяч километров. Общее количество по трём ниткам составляет 54 857 опор, 90% из которых были выполнены на деревянных сваях.

Учитывая, что газопроводы эксплуатируются в суровых условиях Крайнего Севера, в интервале температур от +40°С в летний период и до -60°С в зимний период, опорно-ригельная часть трубопроводов нуждается в замене. Опоры в неудовлетворительном состоянии полностью меняются на опоры, регулируемые по высоте, на металлических сваях.

В рамках данного проекта, который был инициирован в 2017 году, замене подлежало около пяти тысяч опор. На сегодняшний день работы завершены, включая сезонные работы по антикоррозионной защите.

Обновление прошло в пять этапов. На первом этапе рабочие заменили 317 опор, на втором — 403, на третьем — 1627, на четвёртом — 1421 и на пятом — 1140.

Проведённые работы по замене опорно-ригельной части обеспечивают надёжную и безопасную транспортировку газа с высоким потенциалом устойчивого развития газотранспортной системы «Норильсктрансгаза». На сегодняшний день по магистральным ниткам газопровода всего заменено более 20 тысяч опор.