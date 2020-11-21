«Норильсктрансгаз» завершил проект по замене резервуаров на складе метанола в посёлке Тухард

Руководство АО «Норильсктрансгаз» особое внимание уделяет обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятия.

В посёлке Тухард с 2016 года велась планомерная работа по замене на складе метанола четырёх вертикальных стальных резервуаров объёмом в тысячу кубометров каждый.

Метанол применяется в процессе добычи газа и газового конденсата в качестве ингибитора гидратообразования.

Резервуары задействованы в технологической схеме приёмки метанола, поступающего в период летней навигации по Енисею из нефтеналивных судов, и его последующей отгрузки в резервуарный парк Мессояхского промыслового посёлка «Норильскгазпрома».

В сентябре 2020 года завершена поэтапная замена резервуаров, работы были проведены в рамках капитального ремонта объекта.

Летом 2019 года два резервуара были введены в эксплуатацию и в течение двух производственных циклов, связанных с сезонной (летней) перевалкой метанола, в полной мере задействованы в соответствии со своим технологическим назначением.

Ввод в промышленную эксплуатацию оставшихся двух резервуаров планируется летом 2021 года и обусловлен особенностями коммуникации данных устройств в технологической схеме приёмки метанола.

Замена резервуаров метанола обеспечит надёжность работы в течение ближайших 20 лет, таков срок эксплуатации новых резервуаров.