«Норильсктрансгаз» завершил проект по замене резервуаров на складе метанола в посёлке Тухард
«Норильсктрансгаз» завершил проект по замене резервуаров на складе метанола в посёлке Тухард
Руководство АО «Норильсктрансгаз» особое внимание уделяет обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятия.
В посёлке Тухард с 2016 года велась планомерная работа по замене на складе метанола четырёх вертикальных стальных резервуаров объёмом в тысячу кубометров каждый.
Метанол применяется в процессе добычи газа и газового конденсата в качестве ингибитора гидратообразования.
Резервуары задействованы в технологической схеме приёмки метанола, поступающего в период летней навигации по Енисею из нефтеналивных судов, и его последующей отгрузки в резервуарный парк Мессояхского промыслового посёлка «Норильскгазпрома».
В сентябре 2020 года завершена поэтапная замена резервуаров, работы были проведены в рамках капитального ремонта объекта.
Летом 2019 года два резервуара были введены в эксплуатацию и в течение двух производственных циклов, связанных с сезонной (летней) перевалкой метанола, в полной мере задействованы в соответствии со своим технологическим назначением.
Ввод в промышленную эксплуатацию оставшихся двух резервуаров планируется летом 2021 года и обусловлен особенностями коммуникации данных устройств в технологической схеме приёмки метанола.
Замена резервуаров метанола обеспечит надёжность работы в течение ближайших 20 лет, таков срок эксплуатации новых резервуаров.