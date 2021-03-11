Норильску - чистое будущее!

Инициатором встречи был Дмитрий Карасев. На повестку были вынесены проблемные вопросы взаимодействия, в том числе и озвученные в ходе визита в Норильск министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых.

Ранее администрация Норильска направляла в адрес «РостТеха» письмо с перечнем вопросов, требующих урегулирования. Первым вопросом стало согласование графика по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) между региональным оператором и управляющими компаниями. Второй вопрос продиктован требованиями СанПиН, которые определяют, что срок временного накопления несортированных ТКО при температуре 5°С и выше - не более одних суток, при температуре 4°С и ниже - не более трёх суток.

Представители «РостТеха» сообщили, что в ходе двухдневного рабочего визита в Норильск им удалось согласовать откорректированные графики вывоза ТКО с семью управляющими компаниями из восьми работающих на территории. С одной управляющей компанией ведутся переговоры.

Согласованные графики касаются работы только в условиях температурного режима 4°С и ниже. При наступлении периода повышения температуры графики вывоза ТКО будут изменены в соответствии с новыми санитарными требованиями и также согласованы.

В целях разграничения ответственности и для организации контроля над исполнением обязательств каждой из сторон глава города поручил письменно подтвердить достигнутые между ООО «РостТех» и управляющими компаниями договоренности.

На вопрос Дмитрия Карасева, будет ли у жителей города возможность отслеживать онлайн движения мусоровозов, представители «РостТеха» рассказали о разработке личных кабинетов получателей услуг, в которых и будет вся исчерпывающая информация с фото- и видеофиксацией работы подрядчика. Реализация этого проекта ожидается к середине мая 2021 года. В данном сервисе также будут доступны квитанции для оплаты, информация по расчётам за полученные услуги. Администрация города проинформирует население о запуске проекта онлайн-доступности посредством средств массовой информации.

Третьим, не менее важным вопросом, требующим оперативного решения, градоначальник обозначил ликвидацию несанкционированных свалок на территории муниципального образования. Ранее администрации города удалось решить вопрос с ликвидацией трёх таких свалок по адресам: ул. Хантайская; ул. Лауреатов, д. 33; земельный участок в районе Кайеркана. Работы были проведены в 2020 году.

Дмитрий Карасев поручил в 2021 году использовать аналогичный механизм ликвидации стихийно образующихся на территории города свалок с соблюдением всех мер, предусмотренных действующим законодательством.

Один из наиболее острых вопросов, обозначенных мэром города, - это начисления и способы оплаты за обращение с ТКО. К такому выводу Дмитрий Карасев пришёл, проанализировав жалобы жителей Норильска.

- Город столкнулся с проблемой нехватки офисов приёма граждан и платежей, отсутствием достаточной информации, - подчеркнул градоначальник.

Дмитрий Карасев поручил заместителю главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Константину Купрееенко провести анализ начислений переходного периода, предоставить информацию РКЦ о начисленных платежах в адрес ООО «РостТех» с целью исключения задвоений по платежам, а также организовать через управляющие компании информирование населения об открывающихся дополнительных офисах регионального оператора.

Итогом рабочей встречи стали планы на ближайшую перспективу - строительство в Норильске современного мусороперерабатывающего завода. Обсудили вопросы выбора земельного участка, проектирования, строительства и государственной экспертизы.

Справка «ЗП»

Оплата за вывоз мусора производится по квитанции «Платёжный документ для внесения платы за обращение с ТКО».

Документ доставляется в почтовый ящик получателей услуг.

Способы оплаты:

- через кассы регионального оператора «РосТех»

- в отделениях Сбербанка

- через терминалы Сбербанка или Сбербанк-онлайн

- в отделениях Почты России

Куда можно обратиться, если есть вопросы?

- Норильск, Ленинский пр., д. 43, офис 5

- Талнах, ул. Таймырская, д. 16, 3-й этаж

Телефон горячей линии 8-391-219-0505

Адрес электронной почты: rkc@rosttech.online

Сайт - http://www.rosttech.online

Сервисные центры обслуживания (приём платежей)

- Норильск - ул. Нансена, д. 69, и ул. Комсомольская, д. 26

- Талнах, ул. Строителей, д. 4

- Кайеркан, ул. Победы, д. 1а (открытие ожидается к концу марта).

График работы офисов ООО «РостТех»