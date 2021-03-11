Норильску - чистое будущее!
Норильску - чистое будущее!
В повседневной жизни города злободневным был и остаётся вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Чтобы урегулировать взаимоотношения всех заинтересованных в получении качественной услуги по вывозу мусора сторон, в городской администрации прошла рабочая встреча с участием градоначальника и руководства «РостТеха».
Инициатором встречи был Дмитрий Карасев. На повестку были вынесены проблемные вопросы взаимодействия, в том числе и озвученные в ходе визита в Норильск министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых.
Ранее администрация Норильска направляла в адрес «РостТеха» письмо с перечнем вопросов, требующих урегулирования. Первым вопросом стало согласование графика по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) между региональным оператором и управляющими компаниями. Второй вопрос продиктован требованиями СанПиН, которые определяют, что срок временного накопления несортированных ТКО при температуре 5°С и выше - не более одних суток, при температуре 4°С и ниже - не более трёх суток.
Представители «РостТеха» сообщили, что в ходе двухдневного рабочего визита в Норильск им удалось согласовать откорректированные графики вывоза ТКО с семью управляющими компаниями из восьми работающих на территории. С одной управляющей компанией ведутся переговоры.
Согласованные графики касаются работы только в условиях температурного режима 4°С и ниже. При наступлении периода повышения температуры графики вывоза ТКО будут изменены в соответствии с новыми санитарными требованиями и также согласованы.
В целях разграничения ответственности и для организации контроля над исполнением обязательств каждой из сторон глава города поручил письменно подтвердить достигнутые между ООО «РостТех» и управляющими компаниями договоренности.
На вопрос Дмитрия Карасева, будет ли у жителей города возможность отслеживать онлайн движения мусоровозов, представители «РостТеха» рассказали о разработке личных кабинетов получателей услуг, в которых и будет вся исчерпывающая информация с фото- и видеофиксацией работы подрядчика. Реализация этого проекта ожидается к середине мая 2021 года. В данном сервисе также будут доступны квитанции для оплаты, информация по расчётам за полученные услуги. Администрация города проинформирует население о запуске проекта онлайн-доступности посредством средств массовой информации.
Третьим, не менее важным вопросом, требующим оперативного решения, градоначальник обозначил ликвидацию несанкционированных свалок на территории муниципального образования. Ранее администрации города удалось решить вопрос с ликвидацией трёх таких свалок по адресам: ул. Хантайская; ул. Лауреатов, д. 33; земельный участок в районе Кайеркана. Работы были проведены в 2020 году.
Дмитрий Карасев поручил в 2021 году использовать аналогичный механизм ликвидации стихийно образующихся на территории города свалок с соблюдением всех мер, предусмотренных действующим законодательством.
Один из наиболее острых вопросов, обозначенных мэром города, - это начисления и способы оплаты за обращение с ТКО. К такому выводу Дмитрий Карасев пришёл, проанализировав жалобы жителей Норильска.
- Город столкнулся с проблемой нехватки офисов приёма граждан и платежей, отсутствием достаточной информации, - подчеркнул градоначальник.
Дмитрий Карасев поручил заместителю главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Константину Купрееенко провести анализ начислений переходного периода, предоставить информацию РКЦ о начисленных платежах в адрес ООО «РостТех» с целью исключения задвоений по платежам, а также организовать через управляющие компании информирование населения об открывающихся дополнительных офисах регионального оператора.
Итогом рабочей встречи стали планы на ближайшую перспективу - строительство в Норильске современного мусороперерабатывающего завода. Обсудили вопросы выбора земельного участка, проектирования, строительства и государственной экспертизы.
Справка «ЗП»
Оплата за вывоз мусора производится по квитанции «Платёжный документ для внесения платы за обращение с ТКО».
Документ доставляется в почтовый ящик получателей услуг.
Способы оплаты:
- через кассы регионального оператора «РосТех»
- в отделениях Сбербанка
- через терминалы Сбербанка или Сбербанк-онлайн
- в отделениях Почты России
Куда можно обратиться, если есть вопросы?
- Норильск, Ленинский пр., д. 43, офис 5
- Талнах, ул. Таймырская, д. 16, 3-й этаж
Телефон горячей линии 8-391-219-0505
Адрес электронной почты: rkc@rosttech.online
Сайт - http://www.rosttech.online
Сервисные центры обслуживания (приём платежей)
- Норильск - ул. Нансена, д. 69, и ул. Комсомольская, д. 26
- Талнах, ул. Строителей, д. 4
- Кайеркан, ул. Победы, д. 1а (открытие ожидается к концу марта).
График работы офисов ООО «РостТех»