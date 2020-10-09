Норильску из Малоярославца

Уважаемые земляки, дорогие норильчане!

85–летие «Норникеля»... Юбилей? Несомненно! И в то же время эта дата не «фанфарная», не громкая, не звонкая, учитывая те условия, которые нам диктует пандемия. Но нет упадничества и желания замолчать событие. Сегодня «Норникель» как крепкий мужчина, который знает, что делает, обладает достаточным трудовым опытом. А ещё хороший семьянин: тысячи норильских жён и детей имеют возможность спокойно жить за его широкой и надёжной спиной. А как же иначе — норильчанин, он такой!..

Большую часть из своих пятидесяти лет я отдал строительству города и Норильского комбината. Жил, как жил, работал, как работал. Думал, что так и надо, всё казалось обыденным. И только спустя годы, я начинаю понимать, что это было за место, где жил, и какие это были за люди, с кем работал. Место и люди — с большой буквы! На краю страны, в черноте полярной зимы, в ослепительности полярного лета, в климатических условиях, в принципе не способствующих какой–либо нормальной жизнедеятельности — жить и работать!

Без компании «Норникель» норильчане были бы никем. Но и без норильчан она была бы ничем. А скорее, не было бы ни того, ни другого. А они есть: Норильск и «Норникель»! Они так же, как и 85 лет назад, не могут обойтись друг без друга. И даже те, кто, как и я, по каким–либо причинам покинули родной город, продолжают оставаться его частицей и быть сопричастными его трудовым свершениям. Не дают забыть о Севере наши дети и внуки, продолжающие здесь жить, работать и учиться. 85–летие «Норникеля» — это и их праздник! Хочу пожелать Норильску стать городом трудовой славы, прирастаемой трудами «Норникеля»! Он давно заслужил это звание.

С уважением, Станислав Степанов