«Норникель» стал партнёром экологического акселератора GreenTech Startup Booster

Акселератор организован фондом «Сколково» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства и Министерства энергетики РФ. Программа акселератора включает в себя поиск и внедрение инновационных решений в области экологии, энергосбережения и устойчивого развития. Основные направления: снижение углеродного следа, повышение эффективности сооружений по очистке воды и воздуха, утилизация промышленных отходов.

Директор департамента экологии «Норникеля» Станислав Селезнев отметил, что "для «Норникеля» важно сочетать бизнес–составляющую, социальную ответственность и экологический подход. Программа GreenTech Startup Booster должна стать не только агрегатором, но и новым стимулом развития идей и стартапов в сфере экологии и минимизации воздействия промышленной деятельности на окружающую среду».