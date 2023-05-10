«Норникель», архитектурное бюро Wowhaus и Агентство развития Норильска (АРН) организовали обсуждение с жителями Тухарда

Это сделано в соответствии с разработанными ООН принципами свободного предварительного осознанного согласия (СПОС) на любые изменения, которые затрагивают интересы коренных народов.

Новый поселок, финансирование строительства которого полностью берет на себя «Норникель», станет уникальным опытом развития подобных территорий в Арктике и образцом для реновации других отдаленных населенных пунктов российского Севера. В основе представленного проекта — технологичность и комфорт: просторные дома, развитая сеть инженерных коммуникаций, благоустроенная набережная и центральная площадь с зонами для отдыха, общественный и спортивный центры, всесезонные ветрозащитные детские и спортивные площадки.

Тухард возник еще в советские времена на территории промышленной компании, что не соответствует современным требованиям. Вокруг предприятия действует санитарно-защитная зона, в пределах которой постоянное проживание невозможно. Компания «Норникель» первой в России получила согласие от коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тухарде, на переезд, в соответствии с которым их перемещение будет добровольным и пройдет на условиях, которые выразили сами коренные народы в рамках процедуры СПОС.

«У нас прошло три раунда консультаций с привлечением ведущих международных экспертов по правам коренных народов, которые приезжали в Тухард, рассказывали о правах, о возможностях в связи с этим проектом. В результате пяти месяцев переговоров мы получили согласие жителей Тухарда на переезд на определенных условиях, которые включают в себя выбор социальной и коммунальной инфраструктуры, а также требования к внешнему виду поселка, инфраструктуре для развития оленеводства. Одним из важных условий предоставления согласия на переезд было участие жителей во всех этапах: от проектирования до строительства поселка», — рассказал эксперт «Норникеля» по взаимодействию с коренными народами Василий Захаров.

В апреле 2023 г. работа над развитием поселка вышла на новый этап. По итогам обширного исследования мнения жителей, проведенного в январе, команда представила предварительную концепцию нового Тухарда, основанную на пожеланиях и предложениях населения.

Мастер-план Тухарда разработан для современного поселка, отвечающего традиционному укладу коренных народов. План тщательно продуман с точки зрения климатических особенностей и ландшафта территории: изогнутые планировки улиц защищают от ветра, основные общественные зоны располагаются в пятиминутной доступности, для жителей обустроены набережная озера и причал у реки.

«Важно, чтобы поселок в дальнейшем мог органично развиваться. Поэтому лучший способ этого достичь — не просто спросить жителей о том, каким они видят свой поселок, но и вовлечь их в процессы проектирования и принятия решений. В результате собранных мнений жителей мы сформировали для себя архитектурное задание, которое легло в основу предварительного проекта поселка», — прокомментировал сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Поселок будет полностью автономным — со своими инженерными коммуникациями, социальной и общественной инфраструктурой и производством. Строительство будет вестись с учетом происходящих на Севере изменений вечномерзлых грунтов, а также сильной ветровой нагрузки. Все дома оснащены обязательными помещениями для хранения и примыкающими земельными участками.

Жители Тухарда активно обсуждали проект нового поселка, делились мнениями о том, что понравилось и что нужно доработать.

Председатель совета представителей коренных малочисленных народов Севера в поселке Тухард Игорь Ямкин прокомментировал: «За два года проделана большая работа как со стороны „Норникеля“, так и со стороны совета представителей коренных малочисленных народов Севера поселка Тухард. Этот проект очень важен: люди будут очень счастливы, когда он реализуется. Мне лично нравится расположение нового поселка, архитектура, общественные и социальные объекты в шаговой доступности. Конечно, некоторые моменты мы немного подправили: общественные, культурные, социальные, медицинские объекты должны находиться в отдельных зданиях. Здесь все-таки поселок. И мы должны это понимать. В целом у жителей поселка настрой рабочий. Мы видим, что компания учитывает все обязательства, которые были взяты при получении процедуры согласия».

«Конечно, весь поселок взбудоражен, - отметила заведующая школы поселка Тухард Надежда Николаенко. - Людям нравится проект, все восторгаются, потому что красивые дома, шикарные квартиры, все продумано. Спасибо большое за такую работу. Хотелось бы, чтобы все так и получилось, как задумано в проекте».

«Проект хороший. Много для детей возможностей, досуговые центры, красивая набережная. Это очень большой плюс. Есть что добавить в проект, но это совсем маленькие доработки. Будем с удовольствием жить и смотреть, чтобы таким же идеальным поселок оставался и в дальнейшем», - добавила член совета представителей КМНС поселка Татьяна Букреева.

По итогам обсуждения команда проекта соберет все рекомендации жителей, которые будут учтены при подготовке окончательного варианта мастер-плана. Финальный мастер-плана Тухарда представят всем заинтересованным сторонам уже осенью этого года.