«Норникель» дал старт «Серной программе» в Норильске

Стройка длилась больше трёх лет. Компания провела частичную реконфигурацию металлургического производства, построила сложный технологический комплекс по утилизации диоксида серы (SO2) и необходимую инфраструктуру. В круглосуточном режиме на строительстве объектов «Серной программы» было задействовано до 4 000 рабочих и специалистов, использовалось более 400 единиц спецтехники. Северный морской путь стал основной транспортной артерией – для доставки оборудования и материалов использовалась ледокольная проводка. В результате в Норильске построен ещё один завод площадью в семь футбольных полей, для стабильной работы которого создано около 500 рабочих мест.



Выбросы диоксида серы металлургическими заводами Норильска составляют около 1,8 миллиона тонн в год. Выход «Серной программы» на технологические показатели позволит выполнить требования законодательства по снижению в 2024 году совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в Норильске не менее чем на 20%. В течение 2025 года выбросы диоксида серы предприятиями города снизятся на 45% от уровня базового 2015 года.



Размер инвестиций «Норникеля» в «Серную программу» на НМЗ после полной реализации проекта составит более 180 миллиардов руб. Эти затраты носят исключительно экологический характер.



Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал старт «Серной программы»:



– На протяжении многих десятилетий Норильский комбинат был загрязнителем атмосферы в Арктике. С момента его основания в 1930-е годы и до недавнего времени экология не являлась приоритетом. Да и соответствующих технологий тоже не было. Когда наша команда пришла к управлению компанией, мы приняли решение кардинально изменить ситуацию.

Огромный объём работ, тяжёлые заполярные условия и логистика, эпидемия коронавируса и изменившаяся геополитическая обстановка – всё это привело к тому, что «Серная программа» «Норникеля» серьёзно трансформировалась и меняла конфигурацию. Сегодня мы запускаем первую очередь программы на Надеждинском заводе. Это проект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику. Для команды «Норникеля» этот запуск – символ выполнения наших обязательств в первую очередь перед жителями Норильска.

– Я по-настоящему рад присутствовать на этом историческом, долгожданном как для всего нашего города, так и для каждого его жителя событии, — отметил глава Норильска Дмитрий Карасев. — Учитывая масштаб развёрнутого производства, совершенно очевидно, что Норильск нуждался в реализации подобных уникальных экологических проектов. И примечательно, что именно в год его 70-летия состоялся запуск первого технологического этапа «Серной программы». Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимает участие в проекте, и, в частности, руководству «Норникеля» и его президенту Владимиру Олеговичу Потанину за приверженность экологическому курсу в столь непростое время. Это действительно уникальная инициатива, мы все ждём, когда программа выйдет на проектные показатели и желаем компании успехов в достижении поставленных целей.