«Норникель» — генеральный партнер XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»

«Участие в этом мероприятии имеет важное значение для компании. Форум даёт возможность на высоком уровне с участием органов государственной власти, международных организаций, представителей науки и бизнеса обсудить первостепенные стратегические аспекты развития Арктической зоны Российской Федерации, уделить особое внимание повышению качества жизни в Арктике», — отмечал ранее вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

Как отмечает Interfax, форум представит самую масштабную деловую программу по арктической тематике в России. Традиционно он проходит при поддержке и участии Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России и других профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, научно-исследовательских и общественных организаций, коммерческих компаний. Организатором выступает Ассоциация полярников.

Программа форума включает два пленарных заседания и работу 52 дискуссионных площадок, посвящённых целям и основным направлениям государственной и социальной политики РФ в Арктике: экономике, инфраструктуре, науке и технологиям, экологии, международному сотрудничеству, обеспечению комплексной безопасности арктического региона и развитию креативных индустрий. В рамках мероприятия подведут итоги председательства России в Арктическом совете за 2021 год. Форум откроет президент Ассоциации полярников, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров. Площадки форума посетят более 2500 делегатов из 40 регионов России и 15 иностранных государств.

Топ-менеджеры «Норникеля» планируют принять участие в рабочей сессии, посвящённой вопросам ликвидации накопленного ущерба в Арктике и актуализации законодательства в данной сфере, и в стратегической сессии «Коренные народы Арктики. Сохранение традиций и создание надёжного будущего». Также представители компании примут участие в обсуждении проблематики ESG и зелёного финансирования в контексте развития Арктической зоны.

XI Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдёт в гибридном формате — часть участников присоединится к дискуссиям в онлайн-режиме, что позволит расширить аудиторию и соблюсти меры эпидемиологической безопасности.

Результатом форума станет общественная резолюция с инициативами участников. Её направят в правительство Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации.