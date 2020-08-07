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«Норникель» готов урегулировать вопрос о возмещении ущерба во внесудебном порядке

«Норникель» готов урегулировать вопрос о возмещении ущерба во внесудебном порядке

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«Норникель» готов урегулировать вопрос о возмещении ущерба во внесудебном порядке

«Норникель» готов урегулировать вопрос о возмещении ущерба во внесудебном порядке

Компания предложила Росприроднадзору уточнить размер ущерба, нанесённого экосистеме в результате аварии на ТЭЦ–3 Норильска, после завершения работ по ликвидации её последствий. «Норникель» рассчитывает добиться внесудебного урегулирования вопроса о возмещении вреда, основываясь на выводах совместной с Росприроднадзором рабочей группы, созданной по приказу Минприроды.

Об этом говорится в адресованном руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой письме, которое подписал статс–секретарь — вице–президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков, сообщает «Интерфакс».

Задача рабочей группы — подготовка «дорожной карты» для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, случившегося в конце мая на ТЭЦ–3.

«Совместная работа в рамках созданной Минприроды РФ рабочей группы позволит нам определить реальную картину ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, выработать максимально эффективные меры по восстановлению окружающей среды, уточнить как наши подходы к решению проблемы, так и объём нанесённого ущерба», — говорится в письме Пристанскова.


Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 147,8 млрд рублей.

7 августа в 17:56 310
Приоритеты Норникеля
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