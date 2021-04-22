«Норникель» и Johnson Matthey заключили сделку о долгосрочных поставках никеля и кобальта

С этой целью компании и заключили сделку. «Норникель» в свою очередь планирует расширить экологичный выпуск никеля и кобальта на своём заводе в Финляндии - NN Harjavalta.

Кроме этого, в целях изучения возможностей дальнейшего расширения поставок металла, стороны подписали меморандум. В его рамках они намерены сотрудничать по важным вопросам производственно-сбытовой цепочки в области материалов для батарей, включая разработку новых технологий растворения металлов, возможности многооборотной экономики с нулевым уровнем отходов, токенизацию цепочки поставок с помощью технологии блокчейн и повышение устойчивости производственно-сбытовой цепочки. Использование токенизированных смарт-контрактов позволяет контролировать происхождение металлов и отслеживать сопутствующую экологическую информацию, включая углеродный след, для соблюдения самых строгих стандартов ответственного выбора поставщиков.

«Мы рады возможности развивать бизнес вместе с Johnson Matthey - новым важным игроком в финской экосистеме материалов для аккумуляторных батарей и помочь компании выйти на европейский рынок электромобилей. Меморандум должен позволить нам определить взаимовыгодные инициативы в области устойчивого развития, поддерживающие стремление к достижению наиболее устойчивой цепочки создания стоимости материалов для аккумуляторных батарей в Европе», - прокомментировал Владимир Потанин, президент «Норникеля».