«Норникель» и Корпорация Дальнего Востока и Арктики приступают к сотрудничеству

«Норникель» и Единый институт развития — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключили соглашение о стратегическом партнёрстве на XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт-Петербурге. В присутствии министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова документ подписали вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев и заместитель генерального директора КРДВ Николай Запрягаев.

В рамках соглашения КРДВ окажет компании содействие в проработке мер поддержки инвестиций, проектов природоохранного назначения, развития возобновляемых источников энергии, туристических инициатив, развития человеческого капитала и обеспечения трудовыми ресурсами компании, а также комплексного социально-экономического развития муниципальных образований на территориях деятельности компании.

«Соглашение заложит основу для долгосрочного сотрудничества между крупнейшей российской металлургической компанией и государственным оператором по развитию арктических и дальневосточных территорий. Решение масштабных задач в Арктике невозможно представить без взаимодействия государства и крупного частного бизнеса. Причём сам принцип государственно-частного партнёрства подразумевает «улицу с двухсторонним движением»: симбиоз различных видов государственной поддержки и льгот с финансовыми и организационными возможностями бизнеса уже не раз доказывал свою эффективность», — отметил Андрей Грачев в ходе церемонии подписания соглашения.

По его словам, взаимодействие «Норникеля» и КРДВ в рамках подписанного соглашения можно разделить на два основных направления. Первое — инвестиционная составляющая. Речь идёт о комплексной поддержке инвестиционных проектов, направленных на развитие горнодобывающей и металлургической промышленности, в том числе по проекту «Большая медь» Кольской ГМК.

«Корпорация окажет «Норникелю» содействие в проработке инфраструктурного обеспечения проектов, получении ими государственной поддержки, эффективном взаимодействии компании с другими институтами развития и органами федеральной и региональной власти с целью успешной реализации наших инвестпроектов. Второе направление — развитие человеческого капитала. Здесь мы говорим о комплексном сопровождении проектов «Норникеля» в части обеспеченности трудовыми ресурсами на территории Арктической зоны Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа, предоставлении информации о рынке труда, другой аналитики, а также мероприятиях по привлечению соискателей и в области управления персоналом», — сказал топ-менеджер компании.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса КРДВ Николай Запрягаев добавил: «Подписание соглашения — важный шаг в развитии отношений корпорации с «Норникелем». КРДВ уже сегодня взаимодействует с ней по ряду направлений. Это мероприятия, реализуемые в регионе в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах, работа по внедрению мер, предусмотренных стандартом ответственности резидентов Арктической зоны Российской Федерации при взаимодействии с коренными и малочисленными народами Крайнего Севера.

При реализации инвестиционных проектов одна из важнейших задач — обеспечение новых амбициозных предприятий квалифицированными специалистами. Нашим институтом развития совместно с организацией «Наша Арктика» и «Норникелем» запущен пилотный кадровый проект «Арктический призыв». На сегодняшний день собрано более 1000 заявок на трудоустройство по рабочим специальностям для Заполярного филиала «Норникеля».

Нынешнее соглашение способствует укреплению эффективного взаимодействия, оно станет фундаментом для дальнейшего развития сотрудничества КРДВ и «Норникеля», базой для старта новых проектов. Со своей стороны мы готовы быть единым окном для предоставления мер государственной поддержки в реализации важнейших инвестиционных проектов, которые будут способствовать опережающему социально-экономическому развитию арктических и дальневосточных регионов России, росту их экономики и промышленного потенциала, повышению качества жизни населения».