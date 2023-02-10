«Норникель» и «Росатом» совместно разработают месторождение лития в Мурманске

Расположенное за полярным кругом месторождение предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объёме 45 тысяч тонн в год. Эти минералы используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей — отрасли, которая стремительно развивается как в России, так и за рубежом.

Партнёры проекта планируют создать масштабное интегрированное производство от горнорудных работ и переработки до высокотехнологичной продукции, которое откроет более тысячи новых рабочих мест и позволит заместить импорт в Россию как литиевого сырья, так и батарейных компонентов. Аукцион на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых проводило Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составил 1,56 млрд рублей, а срок пользования участком — 20 лет.

«Колмозёрский проект стартует в правильное время, когда стремительно растёт спрос на литий в производстве электротранспорта и накопителей энергии, — прокомментировал старший вице-президент — производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов. — С учётом заявленных в других странах проектов по добыче лития нам необходимо двигаться быстро. Партнёрство с «Росатомом» обеспечивает проекту максимальный набор компетенций и совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли».

«Освоение месторождения даст возможность создать первое отечественное производство литийсодержащего сырья и в конечном итоге полностью российское производство высокотехнологичной продукции в виде тяговых литийионных батарей, - отметил генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов. - Таким образом, за счёт дополнения возможностей и активов друг друга взаимодействие госкорпорации «Росатом» и компании «Норникель» позволит ускорить построение отрасли полного цикла: от руды до накопителей энергии».

Колмозёрское месторождение было открыто в 1947 году. Оно также содержит бериллий, ниобий и тантал. «Норникель Технические сервисы» и специализированное предприятие горнорудного дивизиона

«Росатома» «Русбурмаш» в ближайшие месяцы начнут дополнительную геологоразведку месторождения. Завершение проектирования и геологоразведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность — к 2030 году.

«Норникель» придерживается стратегии устойчивого роста с обязательным учётом интересов местных сообществ и экологических рисков. С июня 2022 года компания консультируется с представителями народа саами, местными общинами, общественными организациями и оленеводческими хозяйствами в связи с перспективами развития Колмозёрского проекта.

С учетом опыта разработки и реализации программы поддержки развития коренных народов Таймыра, основываясь на корпоративной политике в отношении прав коренных народов, в феврале 2023 года «Норникель» продолжит консультации по проведению этнологической экспертизы. Компания также намерена предложить представителям коренных народов Мурманской области применение процедуры СПОС — свободного предварительного осознанного согласия на проект освоения месторождения.