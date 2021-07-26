«Норникель» и «Росатом» заключили допсоглашение о ледокольном обеспечении к соглашению о сотрудничестве 2018 года

Подписи в документе поставили старший вице-президент — руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий и первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

«Норникель» исторически осуществляет перевозки по Северному морскому пути и является одним из старейших его пользователей. Сегодня компания находится на новом витке развития. Наши новые амбициозные проекты — по модернизации производства, улучшению экологической обстановки, обновлению Норильска — требуют не только масштабных инвестиций, но и надёжной инфраструктуры, в том числе транспортной. Непосредственным участником этих перемен станет атомный ледокольный флот, который уже более полувека является нашим традиционным и надёжным партнёром. Мы рады расширению сотрудничества с «Росатомом» и уверены, что оно положительно скажется не только на воплощении в жизнь планов «Норникеля», но и на реализации государственной программы по освоению Арктики», — сказал Сергей Дубовицкий.

Кирилл Комаров считает, что продление соглашения до 2030 года наглядно демонстрирует, что рентабельность проектов, реализуемых в Арктике, напрямую зависит от эффективной работы атомного ледокольного флота, и в ближайшие годы «Росатом» намерен обеспечить своих партнёров надёжной услугой по предсказуемым ценам.

Кроме того, стороны планируют заключить дополнительный договор в рамках соглашения на оказание услуг по комплексному ледокольному обеспечению судов атомным ледоколом проекта 22220 на период — 15 лет. Стоимость будет зафиксирована в российских рублях с ежегодной индексацией согласно уровню инфляции за предыдущий год, с опционом продления на два периода по 10 лет по принципу «бери-или-плати».

В рамках сотрудничества планируется оперирование ФГУП «Атомфлот» будущим двухтопливным дизель-СПГ ледоколом «Норникеля». Также стороны намерены проработать возможность совместного строительства ледокола на смену выбывающему ледоколу типа Таймыр/Вайгач, а также совместное строительство портового ледокольного флота на смену портовому ледоколу «Дудинка», который принадлежит «Норникелю».