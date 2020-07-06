«Норникель» и Ростехнадзор усилят контроль за промышленными объектами компании

«Норникель» и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провели рабочее совещание, на котором обсудили подходы к организации совместного мониторинга производственных объектов компании, а также - план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на предприятиях «Норникеля».

В совещании, прошедшем под председательством руководителя Ростехнадзора Алексея Алёшина, принял участие первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

Руководители Ростехнадзора высказали ряд конструктивных замечаний к организации контроля за промышленной безопасностью и представили свои предложения по совместной работе. В их числе — проведение технологического аудита с привлечением сторонних экспертных организаций. Кроме того, на базе «Норникеля» будет проведён технический эксперимент по организации мониторинга, позволяющего повысить уровень информированности о состоянии промышленных объектов. Комплекс будет включать в себя дистанционный надзор — мониторинг производственных процессов с использованием прогнозных моделей работы предприятия. А также систему «Электронный инспектор» — базу хранения документов для автоматического формирования отчётности, которая необходима как компании, так и надзорным органам.

Ростехнадзор и «Норникель» планируют зафиксировать этот план в соглашении о сотрудничестве, которое планируется подписать в ближайшее время.

Сергей Дяченко выразил готовность детально разобраться со всеми примерами, представленными в докладах, и сделать соответствующее выводы, включая исправление нарушений и предотвращение подобных фактов в будущем. Он также ещё раз подтвердил позицию руководства «Норникеля»:

«Мы готовы гораздо более тесно работать с надзорными органами в рамках контрольных мероприятий и инвестировать значительные средства в модернизацию производства. Уверены, что это позволит свести к минимуму инциденты и одновременно повысить общий уровень надежности и эффективности работы «Норникеля», — сказал Сергей Дяченко.