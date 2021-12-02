«Норникель» и «Русская платина» начали операционное партнёрство в НПР

По сообщению «Норникеля», предприятия группы заключили с «Черногорской горнорудной компанией» (ЧГРК, входит в группу компаний «Русская платина») ряд сервисных контрактов на предоставление ЧГРК энергоресурсов, транспортных и логистических услуг.

Договоренность достигнута в развитии соглашения об операционном партнёрстве в Норильском промышленном районе между «Норникелем» и «Русской платиной», подписанного в июле 2020 года.

Сервисные договоры заключены между ЧГРК и рядом инфраструктурных предприятий «Норникеля» на срок до 2026 года включительно и предусматривают поставку электроэнергии, газа, нефтепродуктов, услуг железнодорожного и речного транспорта, а также перевалку грузов в Дудинском, Красноярском, Лесосибирском, Архангельском и Мурманском портах.

«Норникель» приветствует партнёрство с «Русской платиной» в Норильском промышленном районе. Контракты, заключённые для развития нашего соглашения об операционном партнёрстве, позволят реализовать в регионе новый амбициозный проект и укрепить позиции России на мировых рынках цветных металлов и металлов платиновой группы», — отметил старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что конструктивное взаимодействие с группой «Норникеля» позволило обеспечить подписание пакета обоюдовыгодных долгосрочных контрактных инструментов, которые создают необходимые логистические условия для реализации проекта освоения одного из крупнейших в мире месторождений медно-никелевых руд — «Черногорского». «Русская платина» нацелена на последовательную имплементацию достигнутых с «Норникелем» договоренностей и углубление двустороннего сотрудничества в интересах упрочения отечественной горнорудной отрасли, содействия социально-экономическому развитию Красноярского края и российской Арктики», — отметил генеральный директор «Русской платины» Евгений Воробейчик.

Кроме того, ЧГРК и Global Palladium Fund заключили контракты на поставки с Черногорского ГОКа содержащих металлы платиновой группы концентратов сроком на пять лет, с момента запуска ГОКа, в объёме 960 тыс. тонн никелевого концентрата и 280 тыс. тонн медного концентрата, с возможностью пролонгации на такой же срок.