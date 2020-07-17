«Норникель» и «Русская платина» договорились о партнёрстве в Норильске

«Норникель» и «Русская платина» продолжат сотрудничество в освоении месторождений в Норильском промышленном районе. Компании договорились об операционном партнёрстве по развитию перспективного месторождения «Черногорское».

Как сообщалось в марте этого года, менеджеры «Норникеля» и «Русской платины» провели серию переговоров о переформатировании партнёрских отношений, рассматривая различные возможности поддержки проектов «Русской платины» и её потенциальных партнёров.

Результатом такой работы стало подписание 16 июля между «Русской платиной» и «Норникелем» соглашения об операционном партнёрстве. Согласно документу, «Норникель» предоставит на рыночных условиях «Русской платине» доступ к инфраструктуре компании в НПР, заключив долгосрочные сервисные контракты на поставку электричества и других ресурсов, а также возможность использовать объекты логистической инфраструктуры. Кроме того, стороны договорились, что «Норникель» возьмёт на себя реализацию продукции, которая будет произведена на Черногорском месторождении, для чего будет подписан долгосрочный договор off-take. Соответствующие обязывающие контракты планируется заключить до конца I квартала 2021 года после получения всех необходимых корпоративных одобрений.

«Норникель» приветствует долгосрочное стратегическое партнёрство с «Русской платиной». Сотрудничество двух компаний в новом формате позволит придать новый импульс развитию Норильского промышленного района, а также обеспечить дефицитный рынок платиноидов необходимым объёмом металлов», — отметил старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

«Русская платина» нацелена на создание в НПР нового крупнейшего производственного комплекса, первым этапом которого станет строительство Черногорского ГОКа. Стратегическое партнёрство с «Норникелем» позволит осуществить запуск проекта в сжатые сроки и поэтапно наращивать работы», — сказал генеральный директор «Русской платины» Евгений Воробейчик.