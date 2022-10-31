«Норникель» испытал водный «дрон-эколог»

Беспилотный плавательный аппарат, который носит наименование «дрон-эколог», создан специалистами АНО «Аиралаб Рус», штаб-квартира которой находится в Тольятти. По словам директора АНО Евгения Радченко, особенность дрона — это не только возможность автономного использования, но и эффективная реализация технологии распределенных реестров в части передачи и хранения полученной информации.

«Наш беспилотник предназначен для использования в малых и средних водоемах. Предусмотрены функции беспилотного использования (дрон выполняет заплывы по заданным точкам и в заданное время) и возможность управления оператором с суши. Энергообеспечение судна — аккумуляторы и солнечная батарея. Передача данных и их хранение обеспечиваются децентрализованно. Благодаря технологии блокчейн подделать полученные данные практически невозможно. Что касается навесного оборудования, то его линейка довольно широка и зависит от целей и задач», — отметил Радченко.

Испытания «дрона-эколога» в норильских водоемах прошли этим летом. На момент проведения исследования аппарат был оснащен набором датчиков, фиксирующих ограниченный ряд показателей. Сейчас с полученными данными работают специалисты «Аиралаб Рус» и «Норникеля». По результатам пилотных заплывов, которые продолжались в течение нескольких дней, будет принято решение о последующем расширении оснащения дрона, что повысит эффективность исследований «Норникеля» в сфере охраны окружающей среды.

До применения судна на Таймыре беспилотник прошел ряд испытаний на реке Волге и на реках и каналах Санкт-Петербурга, а также был представлен на международном конгрессе (IoT Solutions World Congress) в Барселоне в 2019 году.

«В «Норникеле» используют большое количество различных видов беспилотных аппаратов для проведения фото- и видеоработ, тепловизионной и лазерной съемки, сбора экологических и технических данных. Мы видим за разного рода беспилотниками достаточно широкую перспективу. Компания делает ставку не просто на «железо», но также и на программное обеспечение, которое способно оперативно обрабатывать данные и выдавать полезную аналитику. Две широкие сферы применения такой аналитики — инспекция дефектов и аномалий на объектах инфраструктуры (на базе технологии машинного зрения) и мониторинг строительных и открытых горных работ (на базе цифровой модели местности). В настоящий момент такие продукты активно используются для инспекции крупноплощадных хвостохранилищ, высотных сооружений, а также мониторинга работ на протяженных строительных объектах. В проработке также применение аналитики для инспекции линейных объектов — ЛЭП и трубопроводов. Оперативное предоставление с высокой степенью точности и автоматизации актуальных данных о состоянии промышленных объектов и о ходе строительных и горных работ позволяет осуществлять контроль быстрее, точнее и дешевле. Это помогает повысить уровень промышленной безопасности объектов и обеспечить контроль работы подрядчиков», — прокомментировал директор департамента инновационного развития «Норникеля» Игорь Кустарин.