«Норникель» назвал количество топлива, собранного с поверхности реки Амбарной

В районе хвостохранилища «Лебяжье» завершилась сепарация топливно–водяной смеси, собранной с реки Амбарной. На её берегах было установлено 107 мягких резервуаров, в которые перекачано более 25 тысяч кубометров смеси. В ходе разделения её на фракции получено около 12 тысяч кубов дизельного топлива. Об этом на пресс–конференции сообщил первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

Топ–менеджер акцентировал внимание на том, что, по подсчетам компании, с поверхности реки собрано более 90 процентов топлива, попавшего в водоём. На берегу Амбарной продолжают работать спасатели. В полевом лагере сейчас находится группа из 50 человек, которая работает над поддержанием бонового режима на реке. В настоящее время используют только сорбирующие боны и их регулярно меняют. Специалисты СПАСФ «Природа» ведут аккуратную замывку берегов, чтобы максимально собрать всё, что сейчас высачивается на береговой линии. Работы будут продолжаться до наступления холодов. А весной сорбирующие боны выставят ещё до ледохода методом прорезей во льду. Когда река полностью вскроется, боны выставят вновь.

Начинается сепарация и топливно–водяной смеси, собранной в районе ТЭЦ–3. Для этого «Норникель» нанял ещё одну компанию с соответствующим оборудованием. Ранее сообщалось, что с территории, прилегающей к ТЭЦ–3, собрано около 8,5 тысячи кубометров топливно–водяной смеси. Но цифра эта не окончательная. Высачивание дизтоплива происходит постоянно, и ежедневно собирается от 10 до 12 кубометров смеси топлива с водой. В пересчете с объёма на вес получается примерно 7–10 тонн смеси в сутки.

Предстоит ещё работа по очистке грунта, загрязнённого пролившимся дизтопливом. Его уже собрали с территории, прилегающей к ТЭЦ–3, и вывезли в крытые ангары. Сейчас идёт подбор технологии для очистки грунта и методики расчета количества топлива, попавшего в него.

На ТЭЦ–3 продолжают работать эксперты следственного комитета, Ростехнадзора и «Норникеля». Сергей Дяченко отметил, что аварийный резервуар № 5, который демонтировали, не был, как писали многие СМИ, старым и ржавым. Он подчеркнул, что отобраны образцы металла, тот оказался соответствующего качества. Нужно дождаться результатов экспертизы.