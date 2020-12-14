«Норникель» объявил конкурс для представителей коренных малочисленных народов Таймыра

По итогам конкурса «Мир Таймыра» представители получат гранты в размере до 6,5 млн рублей. Принять участие могут некоммерческие организации коренных малочисленных народов Таймыра, семейные родовые общины, государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные и действующие на территории Таймыра.

Всего в конкурсе заявлено четыре номинации, все они охватывают разные сферы КМНС – культурное языковое наследие, выявление и поддержка одарённых детей, экология, развитие альтернативных источников энергии и тепла и другие.

- Компания «Норникель» всегда поддерживает конструктивный диалог и сотрудничество с представителями и объединениями коренных малочисленных народов Таймыра. Конкурс «Мир Таймыра» стал продолжением уже сложившейся практики партнёрства на территории. Мы надеемся, что он придаст новый импульс поиску путей решения актуальных проблем местных сообществ и создаст долговременный положительный эффект для устойчивого развития региона, — прокомментировал директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Заявки принимаются до 25 февраля, итоги будут известны 31 марта 2021 года. А в День оленевода состоится торжественное награждение победителей.

17 декабря в 13.00 (по Москве) на платформе Zoom пройдёт онлайн-конференция, на которой участники смогут узнать более подробную информацию (идентификатор конференции — 919 6260 5114, код доступа — 943518).