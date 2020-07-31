«Норникель» объявил конкурс долгосрочных бизнес–проектов на территории Печенгского района

Цель конкурса — создание нового крупного индустриального и культурного пространства на высвобождающейся площадке плавильного цеха в посёлке Никель Мурманской области.

После закрытия плавильного производства в 2021 году жизнь в посёлке и во всём Печенгском районе получит новые направления развития. Они нашли отражение в концепции развития территории, над которой работали правительство области, местная администрация, общественность и компания «Норникель».

Объявленный конкурс — одно из ключевых мероприятий концепции. Главная задача — экологическая трансформация индустриальной зоны, создание зелёных производств и непромышленных рабочих мест. Переформатирование плавильного цеха должно сделать его привлекательным индустриальным и публичным пространством, которое будет интегрировано в туристическую сферу и культурную жизнь.

К участию в конкурсе приглашаются коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Приём заявок завершится 31 октября. Победителей объявят 2 декабря 2020 года.