«Норникель» объявил победителей конкурса социальных проектов - 2021

Конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, — важный компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года, отмечают в компании. За эти годы на конкурс поступило 2885 заявок, из которых было поддержано 749 проектов на сумму 822,5 млн руб.

Самыми популярными номинациями конкурса в этом году стали «Полюс возрождения», «Полюс добра» и «Полюс будущего». Инициативы победителей конкурса охватывают разнообразные проявления общественной жизни в регионах: создание арт-центров и первые профориентационные пробы для школьников, проведение экологических акций и открытие новых туристических маршрутов, инклюзивный мюзикл с участием горожан и музейные программы с виртуальной реальностью.

«Трендом этого года стала ориентация на взаимовыгодное региональное и межрегиональное партнерство среди заявителей конкурса. Пандемийные ограничения и новая реальность стали импульсом для усиления сотрудничества внутри некоммерческого сектора. Только совместными усилиями и объединением ресурсов можно достичь значимых результатов и социальных эффектов», — отметил директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Федеральные и региональные эксперты конкурса определяли победителей, руководствуясь критериями актуальности и проработанности проблематики проекта, наличия проектной логики, а также оценивая социальный эффект проектной работы заявителей. В этом году впервые организации-участники учитывали в календарном плане и бюджете процесс мониторинга и оценки воздействия проекта на целевую аудиторию.

Список победителей опубликован на сайте благотворительной программы «Мир новых возможностей» http://nncharity.ru/. Добавим, что общий грантовый фонд этого года составил 154 млн руб. Проекты будут реализованы в течение двух последующих лет.