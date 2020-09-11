«Норникель»: «Обращение Росприроднадзора в суд – преждевременно»

Росприроднадзор направил иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причинённого окружающей среде в результате разлива топлива на ТЭЦ-3. Специалисты ведомства оценили ущерб почти в 148 миллиардов рублей.

В «Норникеле» же считают обращение Росприроднадзора в суд преждевременным, так как ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов ещё не проведена.

«Компания активно участвовала в экспертном диалоге на площадке рабочей группы Минприроды. Результатом нашей совместной работы должен стать план рекультивации. Только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит определить корректную сумму ущерба», - отмечается в официальном заявлении компании.