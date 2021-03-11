«Норникель» обязательства исполняет

145,5 млрд - возмещение вреда водным объектам. Эти средства направлены в доход федерального бюджета.

В доход Норильска пойдут 0,7 млрд рублей - за вред, нанесённый почвам.

Премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России, что компания отказалась от дальнейших претензий и, по информации Минфина, поступили все средства штрафа.

В свою очередь Владимир Путин сказал членам правительства: «Можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства по ликвидации ущерба экологии исполняет. И мы надеемся, что так и будет дальше. Прошу членов правительства обеспечить использование именно этого объёма, прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе».