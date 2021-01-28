«Норникель» окажет грантовую поддержку коренным народам Севера

На сегодняшний день одно из основных направлений компании – помощь и поддержка коренных малочисленных народов Таймыра. В связи с тем и был организован конкурс «Мир Таймыра», благодаря которому:

- будет создано эффективное сотрудничество между КМНТ, органами местного самоуправления и «Норникелем» в деле развития территории традиционного проживания

КМНТ;

- будет оказана регулярная поддержка локальных инициатив;

- будут сохранены традиции и наследие КМНТ;

- будет сформировано пространство для обмена опытом и позитивными практиками между представителями КМНТ и КМН, проживающими в других субъектах РФ.

К участию принимаются проекты, направленные на решение основных задач конкурса в нескольких номинациях: «Идеи Таймыра», «Развитие Таймыра», «Возможности Таймыра» и «Продвижение Таймыра». Сумма гранта на реализацию проекта в каждой номинации индивидуальна.

Участниками могут стать общественные и некоммерческие организации КМНТ, а также государственные и муниципальные учреждения, которые зарегистрированы на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Более подробную информацию можно получить в управлении благотворительных программ «Норникеля» по телефонам - 8 (905) 092-35-06, 25-81-64 - Ершова Галина Николаевна; 25-81-64 - Дьякова Татьяна Викторовна.