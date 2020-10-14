«Норникель» организовал пятидневный онлайн-интенсив по социальному проектированию

В семинарах приняли участие активные жители Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, Читы и Газимуро-Заводского района, Мончегорска и Печенгского района, желающие сделать жизнь своих земляков насыщеннее и комфортнее. Все они – заявители седьмого грантового конкурса социальных проектов, который компания проводит по благотворительной программе «Мир новых возможностей».

Открывая обучение, начальник управления социальных и благотворительных программ компании «Норникель» Ирина Жуйкова пояснила, что разговор пойдёт о простых вещах, которые нужны каждому проектировщику: как правильно рассказывать о своих проектах и вовлекать в них других людей, как увидеть и описать социальные эффекты и тому подобное.

Одновременно и слушателем курса, и спикером была Наталья Солодовник, директор Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». Она поделилась своими впечатлениями с «Заполярной Правдой». «Онлайн-обучение сегодня очень популярно, и я бывала на многих площадках. Могу сказать, что онлайн-мероприятия различной направленности, организованные «Норникелем», - вне конкуренции, это всегда качественно и очень содержательно, - считает Наталья Солодовник. - Интенсив по социальному проектированию дал возможность освежить в памяти основные моменты, которые нужно учитывать при написании грантового проекта, и в очередной раз полностью погрузиться в тему. Также очень полезно, работая над продвижением своей идеи, познакомиться с грантополучателями из других регионов, их проектами, и благодаря этому взглянуть под другим углом на свою деятельность, попробовать разорвать шаблоны и применить что-то новое. На этом интенсиве было представлено много интересных проектов. Меня больше всего впечатлила идея читинцев. Сотрудники одной из средних школ Читы возле своего учебного заведения оборудовали площадку для активного времяпрепровождения подростков и предложили им стать её хозяевами – самим организовывать здесь игры и мероприятия, следить за её состоянием. И такой подход сработал – школьники живо включились, и теперь это любимое место встречи ребят района. Сама я рассказала о том, как в сложное время ограничений из—за коронавируса мы смогли традиционный проект «Норильск, беги со мной!» реализовать в онлайн-формате. Думаю, что слушатели взяли на вооружение нашу свежую идею. Приятно, что об этом проекте знают далеко за пределами Норильска – например, нам звонили из Агентства социальной информации Российской Федерации и просили поделиться опытом проведения благотворительного забега онлайн.