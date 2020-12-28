«Норникель» останавливает плавильный цех в посёлке Никель Мурманской области

С закрытием цеха вредные выбросы в атмосферу на российско-норвежской границе будут прекращены. Плавильный цех Кольской ГМК, в котором работало 660 человек, закрыт после последней плавки, передаёт ТАСС.

Решение о закрытии плавильного производства в Никеле было принято «Норникелем» в ноябре 2019 г. Закрытие плавцеха полностью ликвидирует выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегией. Благодаря реализации программы планируется сократить выбросы диоксида серы на Кольской ГМК на 50% по итогам 2020 г. и на 85% - по итогам 2021 г.

После остановки производства в цехе продолжат работу служба заказчика и служба зачистки. В течение года после остановки здания цеха будут готовить к консервации: проведут зачистку, соберут материалы, содержащие цветные металлы, и отправят их на переработку.

При участии «Норникеля» был проведён специальный конкурс среди инвесторов, готовых реализовать индустриальный или культурный бизнес-проект на освобождающейся промплощадке плавильного цеха. Его условие - экологическая трансформация индустриальной зоны, создание зелёных производств и рабочих мест. Победил проект создания металлургического мини-завода по производству мелющих шаров и сортового проката (ООО «Сириус»). «Норникель» планирует поддержать проект победителя в виде консультативной помощи, обязательств по выкупу части продукции, предоставления льготных условий и сниженных тарифов на материально-технические ресурсы.