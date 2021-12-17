«Норникель» открыл новый корпоративный медицинский центр в Норильске

Клиника открылась в центре города на улице Севастопольской. Красную ленточку на торжественной церемонии перерезали старший вице-президент «Норникеля» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, глава Норильска Дмитрий Карасев и руководитель проектного офиса «Норникеля» по развитию корпоративной медицины в НПР Григорий Филиппов.

Первые посетители оценили просторное светлое помещение с самым современным диагностическим оборудованием, не уступающим по своим характеристикам крупным региональным клиникам. В строительство и оснащение компания инвестировала почти 200 млн рублей.

В штате пятьдесят высококлассных специалистов, большинство из которых приглашены работать в Норильск из Крыма, Башкирии, Калининградской области, Барнаула, Оренбурга, Москвы, Владивостока, Якутска и Кисловодска. Двадцать из них - врачи, их приезд в Норильск сможет отчасти компенсировать серьезный дефицит узких специалистов в государственных поликлиниках. Среди приглашенных - терапевт, невролог, врач ультразвуковой диагностики, оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, физиотерапевт, врач функциональной диагностики и уролог. В медицинском десанте как врачи высшей категории со стажем более 25 лет, так и начинающие перспективные специалисты. Каждому компания компенсировала проезд, провоз багажа, выделила подъемные и жилье. На всех, как на работников компании, распространяются социальные гарантии и программы «Норникеля», действующие в НПР. На территорию продолжат привлекать высококвалифицированных специалистов, чтобы закрыть существующий дефицит врачей в Норильске.

«Компания на этот проект не жалела ни сил, ни средств. Это вклад «Норникеля» в устойчивое развитие территории, в сохранение здоровья своих сотрудников и норильчан. Потому что мы понимаем, что здоровье - это самое главное, особенно в условиях Крайнего Севера и промышленного производства. Мы искренне рассчитываем, что появление такого медцентра в городе разгрузит основные мощности нашего норильского здравоохранения, добавит городу хороших и качественных профессионалов-медиков, расширит возможности медицинской помощи и диагностики как для работников компании, так и для норильчан. Мы стремимся к тому, чтобы высокий уровень медицины был одним из важных факторов выбора жизни в Норильске, чтобы здесь можно было получать весь спектр медицинской помощи, в том числе и от дефицитных узких специалистов, не выезжая на материк. Спасибо всей команде, которая трудилась над этим проектом и продолжает его реализовывать», - отметил старший вице-президент «Норникеля» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

«Очень важно, что в этом центре смогут получать услуги не только работники компании «Норникель» и члены их семей, но и любой житель Норильска сможет сюда прийти и получить услугу узкого специалиста. Уверен, что этот медицинский центр будет востребован горожанами, потому что здесь действительно самое современное оборудование, узкие специалисты, которых не хватает в городе. И отрадно, что эта сеть будет развиваться в последующие годы. Хочу поблагодарить компанию за то, что она поддерживает не только своих работников в части предоставления качественных медуслуг, но и помогает городу в реализации и строительстве большой новой поликлиники в Талнахе», - подчеркнул в свою очередь глава Норильска Дмитрий Карасев.

В корпоративном медицинском центре будет работать одно амбулаторно-поликлиническое отделение. Прием будет вестись на коммерческой основе, в том числе и по программе добровольного медицинского страхования. Работникам компании и членам их семей достаточно будет обратиться в центр по ДМС без необходимости оформлять гарантийные письма. Врачи даже будут иметь право выписывать больничные листы, как в государственных поликлиниках. Такую прерогативу корпоративному центру даёт регистрация в Федеральном фонде социального страхования России. А еще для удобства клиентов работает запись на прием через личный кабинет пациента, мобильное приложение и система электронной очереди. В день центр планово будет принимать 210 пациентов. Максимальная проходимость до 260 посещений в день. Первых пациентов центр примет уже 20 декабря.

«В первый месяц клиника будет работать в тестовом режиме. На полную мощность медцентр заработает после 11 января. Мы продолжим развивать корпоративную медицину «Норникеля». И такой торжественный момент повторится ещё не раз. В ближайшие годы компания намерена открыть еще несколько центров в каждом районе Норильска и в Дудинке. Главная задача корпоративной медицины «Норникеля» - повысить доступность и качество врачебной помощи для норильчан, сотрудников компании и членов их семей на всех этапах. Центр станет одним из важных звеньев всей цепочки в этом глобальном проекте», - добавил руководитель проектного офиса «Норникеля» по развитию корпоративной медицины в НПР Григорий Филиппов.

Напомним, программа «Норникеля» по развитию корпоративной медицины предусматривает не только строительство клиник, но и модернизацию цеховой медицинской службы, фельдшерских здравпунктов, кабинетов медосмотров на предприятиях. Компания стремится реализовать передовой проект, основываясь на самых успешных примерах в России и за рубежом. «Норникель» подходит к вопросу комплексно, обеспечивая полный контур медицинских услуг: от строительства медцентров и развития производственной медицины до санаторно-курортного лечения и автоматизации процессов сбора и анализа данных о здоровье работников.