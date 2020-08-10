«Норникель» переходит на новую систему управления

Руководителем Норильского дивизиона станет директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин. Он также будет назначен старшим вице-президентом «Норникеля». Кольский дивизион возглавит генеральный директор КГМК Евгений Борзенко. Руководить Забайкальским дивизионом будет генеральный директор Быстринского ГОКа Александр Попов. Евгений Борзенко и Александр Попов также станут вице-президентами «Норникеля».

Три дивизиона — это три основные производственные площадки компании, расположенные в России. В дивизионы войдут предприятия группы «Норильский никель» в соответствующем регионе, выполняющие производственные и поддерживающие функции (предприятия энергетического обеспечения, сервисные и ремонтные компании и др.), относящиеся не только непосредственно к основному производству.

Текущая юридическая структура останется без изменений. Наряду с сохранением сквозных вертикалей (кадровая, финансовая, юридическая и безопасность) корпоративный центр сохранит кураторство логистики, сбыта, операционной деятельности и стратегических проектов.

Как сообщает пресс-служба «Норникеля»: «Предпосылками к переходу на дивизионную модель управления стали проведённая централизация сервисных функций в общем центре обслуживания, а также высокий уровень зрелости бизнес-процессов в компании и степень их автоматизации, достигнутые командой менеджмента за последние годы. Переход на новую систему станет важным дополнением к ранее принятому пакету мер, разработанных по результатам анализа причин недавних экологических инцидентов. Дополнительно к усилению экологической функции в компании и созданию комитета по рискам под руководством президента компании формирование дивизионов существенно повысит уровень ответственности их руководителей, операционные и инвестиционные полномочия производственных активов при сохранении стратегической и экспертной роли корпоративного центра. В частности, будет пересмотрена система управления инвестиционными проектами для усиления дисциплины реализации инвестпрограммы, инвестиционные лимиты для производственных площадок будут повышены».

Президент «Норникеля» Владимир Потанин отмечает: «Новая дивизионная система сделает качественно иным корпоративное управление. Она ускорит принятие решений на местах, повысит уровень ответственности руководителей на площадках. Дивизионы будут нести комплексную операционную ответственность за производственный процесс и объекты инфраструктуры, а также за финансовый результат и управление рисками в рамках своего периметра».