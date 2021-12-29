«Норникель» подарил библиотеке СФУ уникальную коллекцию книг по экологии
«Норникель» подарил библиотеке СФУ уникальную коллекцию книг по экологии
Компания предоставила университету финансирование для покупки 50 актуальных научных книг от ведущих издательств мира, которые объединены в коллекцию Sustainability: green design («Устойчивое развитие: экологическое проектирование»).
В электронную коллекцию вошли книги по экологии, устойчивому развитию, изменению климата, декарбонизации и урбанизации. Все они будут бессрочно доступны читателям научной библиотеки СФУ на платформе EbscoHost, где уже открыт доступ и к ряду других коллекций. Работать с изданиями можно будет как в стенах научной библиотеки, так и удалённо.
Как подчеркнул директор Красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко, «Норникель» и Сибирский федеральный университет уже много лет развивают партнёрство в разных направлениях: «Это не только совместная работа в области подготовки кадров, но и проекты, имеющие культурную, историческую и научную значимость. Надеемся, что очередной этап этого сотрудничества и наш вклад в коллекцию библиотеки СФУ принесут научному сообществу существенную пользу».
По словам проректора по научной работе СФУ Руслана Барышева, каждая из книг интересна сама по себе, но собранные в единую коллекцию, они представляют собой кладезь знаний по одной из самых актуальных для человечества отраслей научного знания. «Книги будут интересны самому широкому кругу читателей, но для университетских исследователей, в свете создания на базе СФУ первого климатического НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь», станут особенно полезны», - сказал он.
Барышев также отметил, что приобретение данной книжной коллекции «Норникелем» и передача её в фонды библиотеки СФУ может стать первым «камнем» и основанием для учреждения специального выделенного книжного фонда Сибирского федерального университета и создания интеллектуальной платформы федерального уровня.
«На мой взгляд, очень ценно, что одна из крупнейших промышленных компаний современности удерживает в фокусе своего внимания необходимость накопления и сохранения знаний. Надеюсь, появление такой коллекции будет способствовать воспитанию в новом поколении экологического мышления и желания строить будущее, где технологический прогресс, человек и природа развиваются в гармонии», — подчеркнул директор библиотечно-издательского комплекса Иван Рудов.