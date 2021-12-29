«Норникель» подарил библиотеке СФУ уникальную коллекцию книг по экологии

В электронную коллекцию вошли книги по экологии, устойчивому развитию, изменению климата, декарбонизации и урбанизации. Все они будут бессрочно доступны читателям научной библиотеки СФУ на платформе EbscoHost, где уже открыт доступ и к ряду других коллекций. Работать с изданиями можно будет как в стенах научной библиотеки, так и удалённо.

Как подчеркнул директор Красноярского представительства «Норникеля» Алексей Дьяченко, «Норникель» и Сибирский федеральный университет уже много лет развивают партнёрство в разных направлениях: «Это не только совместная работа в области подготовки кадров, но и проекты, имеющие культурную, историческую и научную значимость. Надеемся, что очередной этап этого сотрудничества и наш вклад в коллекцию библиотеки СФУ принесут научному сообществу существенную пользу».

По словам проректора по научной работе СФУ Руслана Барышева, каждая из книг интересна сама по себе, но собранные в единую коллекцию, они представляют собой кладезь знаний по одной из самых актуальных для человечества отраслей научного знания. «Книги будут интересны самому широкому кругу читателей, но для университетских исследователей, в свете создания на базе СФУ первого климатического НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь», станут особенно полезны», - сказал он.

Барышев также отметил, что приобретение данной книжной коллекции «Норникелем» и передача её в фонды библиотеки СФУ может стать первым «камнем» и основанием для учреждения специального выделенного книжного фонда Сибирского федерального университета и создания интеллектуальной платформы федерального уровня.

«На мой взгляд, очень ценно, что одна из крупнейших промышленных компаний современности удерживает в фокусе своего внимания необходимость накопления и сохранения знаний. Надеюсь, появление такой коллекции будет способствовать воспитанию в новом поколении экологического мышления и желания строить будущее, где технологический прогресс, человек и природа развиваются в гармонии», — подчеркнул директор библиотечно-издательского комплекса Иван Рудов.