«Норникель» поделился опытом решения экологических вопросов на форуме «Деловая двадцатка»

Ежегодно представители организации формулируют рекомендации международного делового сообщества лидерам стран G20. Во время проведения встречи «Обеспечивая устойчивое развитие: вклад многосторонних институтов международного делового сотрудничества», которая прошла 8 октября, участники сосредоточились на вопросах энергетики, связи устойчивого развития и климата, финансирования и инфраструктуры и т. д. В диалоге участвовали представители Саудовской Аравии, председательствующей сейчас в G20, руководства Российского союза промышленников и предпринимателей и крупного российского бизнеса.

«Компании всех размеров во всех секторах играют значительную роль в обеспечении необходимыми ресурсами устойчивого развития экономики. И в то же время именно на плечи бизнеса в первую очередь ложится ответственность за его достижения», — заявил статс–секретарь — вице–президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

Среди основных рекомендаций G20, подготовленных «Деловой двадцаткой», многие касаются вопросов экологии. Например, меры по ускорению достижения «углеродной нейтральности», которая должна значительно снизить риски изменения климата, разработка и распространение технологий с низким уровнем выбросов, переход к экономике замкнутого цикла, повышение устойчивости инфраструктуры к изменению климата и т. д.

Дмитрий Пристансков поделился опытом компании «Норникель», которая с 2013 года реализует беспрецедентную по масштабам и объёмам инвестиций реконфигурацию своих производственных площадок. В 2016–м закрыли Никелевый завод, что позволило снизить выбросы углекислого газа в Норильске почти на треть, а также законсервировали медное производство на Надеждинском металлургическом заводе, исключив выбросы бедных и конвертерных газов. Сейчас компания воплощает в жизнь «Серный проект» — крупнейшую экологическую инициативу по улучшению окружающей среды в регионе. Её реализация позволит к 2025 году снизить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 90%.

На форуме также шла речь о том, как важно правильно оценивать риски для инфраструктуры в связи с изменением климата.

«К сожалению, мы на собственном примере убедились, что, даже воплощая масштабные экологические программы, можно недостаточно корректно учесть некоторые факторы. Речь идёт о разливе нефтепродуктов в результате аварии в Норильске. Безусловно, ни одна компания не может быть защищена на 100% от техногенной аварии. В нашем случае не в полной мере учли таяние вечной мерзлоты и устойчивость инфраструктуры. Компания уже приняла решение о дополнительных инвестициях порядка 100 млрд руб. в промышленную безопасность, чтобы такие инциденты не повторились», — отметил вице–президент «Норникеля».