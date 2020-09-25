«Норникель» подписал соглашение о сотрудничестве с коренными народами Таймыра

Соглашение было подписано между компанией «Норникель» и тремя организациями, представляющими интересы коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые населяют Таймырский полуостров. Общая сумма плана составила два миллиарда рублей. Все детали были разработаны совместно с КМНС в целях наиболее эффективного сотрудничества.

В основу программы были заложены результаты летней этнологической экспедиции на Таймыре. С учётом мнений представителей коренного населения были определены приоритетные задачи. В их число вошли создание сезонных рабочих мест в таких областях, как туризм, оленеводство, рыболовный и охотничий промыслы. В частности, уже запланировано строительство цехов по переработке оленины и рыбы, приобретение рефрижераторных установок, строительство этнокомплекса с мастерскими для производства изделий из меха, субсидирование вертолетных перевозок, целевое обучение специальностям, востребованным в компании, издание учебных пособий на родных языках и многие другие точечные и комплексные решения. С детальной презентацией можно ознакомиться по ссылке – https://www.nornickel.ru/upload/iblock/804/Program_ru.pdf.

- Мы совместно сформировали новые системные меры поддержки коренных народов, проживающих на территории Таймыра, которые сегодня закрепляются в форме соглашения. В разработанную программу вошли более 40 мероприятий, рассчитанных на пятилетний срок. На её финансирование предусмотрено около 2 млрд руб. План поддержки, прежде всего, предусматривает мероприятия, направленные на развитие экономической деятельности КМНС и воспроизводство возобновляемых ресурсов, которые являются материальной базой традиционного хозяйствования и основой сохранения коренных этносов. „Норникель“ традиционно взаимодействует с организациями, представляющими интересы КМНС в регионах операционной деятельности, обеспечивая прозрачность принятия решений и максимальную эффективность реализации совместных проектов, - прокомментировал Андрей Грачев, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам.

- Соглашение может служить примером для других компаний, поскольку оно подчеркивает, как важно сохранять среду обитания коренных народов и защищать наши ценности и традиции. Полномасштабная этнологическая экспертиза сама по себе стала большим шагом в нужном направлении и проложила путь для дальнейших подобных проектов. На базе заключений экспертизы будут приняты жизненно важные для коренных народов меры. Мы уверены, что соглашение позволит нам выйти на новые совместные подходы к устойчивому развитию Севера и решить наиболее острые проблемы местных сообществ, - добавил Григорий Ледков, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

В подписании соглашения принимали участие Андрей Грачев, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам; Григорий Ледков, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»; Артур Гаюльский, президент «Региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края» и Григорий Дюкарев, председатель местной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края».

Напомним, что «Норникель» постоянно участвует в проектах, которые направлены на экономическое и социальное развитие коренного населения Таймыра. Особое внимание компания уделяет сохранению родного языка народов. На средства «Норникеля» в Дудинке был реконструирован плавательный бассейн «Нептун», построен сельский дом культуры в поселке Хета, отремонтированы «Дудинский детский дом» и «Дудинский спортивный комплекс». На условиях софинансирования с участием «Норникеля» построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Дудинке. Общая сумма расходов компании на мероприятия, направленные на поддержку и развитие регионов постоянного проживания коренных народов с 2018 по 2020 гг. составила 277 млн руб.