«Норникель» получил согласие жителей Тухарда и тундровиков на участие в процедуре СПОС

Компания провела второй раунд консультаций по программе переселения и развития посёлка Тухард. Встречи с жителями прошли в рамках процедуры свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС), запущенной в российской Арктике в октябре.

На сход жителей посёлка вынесли вопросы об их согласии на участие в процедуре, а также о формировании органа принятия коллективных решений жителей Тухарда - совета представителей. В сходе приняли участие 78 сельчан и оленеводов тундры.

«Норникель» проводит данную процедуру в соответствии со стандартом ответственности резидентов Арктической зоны Российской Федерации, основываясь на Декларации ООН о правах коренных народов.

Тухард, основанный в 1970-х годах для строителей «Норильскгазпрома» рядом с ненецким поселением, оказался в санитарно-защитной зоне предприятия, а по российским законам постоянное проживание в таких зонах не допускается. Компания предлагает жителям различные варианты разрешения ситуации — как развитие посёлка, так и предоставление альтернативных мест для проживания.

Во встречах с жителями приняли очное участие независимые международные эксперты, приглашённые организатором процедуры — межрегиональной общественной организацией в сфере защиты прав коренных народов КМНСОЮЗ. Среди них - член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев, корпоративный советник Всемирного банка по вопросам коренных народов и автор действующих политик Всемирного банка по правам коренных народов Навин К. Рай, юристы в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации Михаил Тодышев и Антонина Горбунова. Консультации по процедуре оказывали специальный докладчик ООН по правам коренных народов профессор Джеймс Анайя и другие эксперты.

В мероприятии также участвовали представители исполнительной и законодательной власти Красноярского края и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, правозащитных институтов и общественных объединений коренных народов.

Заместитель председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев так прокомментировал результаты второго раунда: «Во втором раунде был выбран совет представителей. Это важнейший шаг во всей процедуре СПОС. В мире есть разные ситуации. Бывает так, что по каким-то причинам люди не смогли выбрать свой орган принятия коллективных решений. Создается вакуум, значит, за людей будет решать кто-то другой. В нашем случае этого уже не произойдёт, и это важно».

Во время схода был сформирован совет представителей жителей посёлка Тухард в составе семи человек. В него вошли как те, кто в перспективе желает переехать в другие населённые пункты, так и те, кто связывает свою жизнь с Тухардом. Также в совет вошли оленеводы, проживающие на постоянной основе в тундре. Учёт интересов оленеводов, зарегистрированных в Тухарде, но не имеющих постоянного места жительства в посёлке, — одно из основных требований международных экспертов.

Сергей Сизоненко, депутат Законодательного собрания Красноярского края, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по правовым вопросам, рассказал: «Сегодня состоялся открытый диалог между представителями компании и коренных народов Тухарда с участием муниципальных и краевых депутатов, администрации района, уполномоченного по правам человека и международных экспертов. Жители Тухарда смогли задать все интересующие их вопросы. И самое главное, они смогли принять коллегиальное решение по выбору исполнительного органа для участия в процедуре осознанного согласия».

Доктор Навин К. Рай, прибывший на Таймыр в качестве независимого эксперта по разработке политики взаимодействия «Норникеля» с коренными народами, прокомментировал: «Коренное население Тухарда, включая оленеводов тундры, в настоящее время ведёт с «Норникелем» переговоры о конкретных параметрах переселения. Процедура СПОС предполагает, что коренные народы имеют право сказать «нет». Но результаты этих переговоров также могут быть приемлемы как для компании, так и для коренных жителей Тухарда».

«Норникель» уважительно относится к мнению жителей Тухарда. Компания в рамках процедуры получения СПОС ориентируется в том числе на пожелания и запросы местных жителей. Очень ценно, что на сходе в рамках второго раунда удалось заслушать мнение кочующих оленеводов. А это значит, что голос тундры будет услышан и учтён», — прокомментировал вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

Третий раунд переговоров по процедуре СПОС ожидается в первом квартале 2022 года.