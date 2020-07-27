«Норникель» представил план повышения безопасности на объектах компании

Документ был представлен руководству Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

«Детальный план было решено разработать, чтобы зафиксировать намерение компании более тесно работать с надзорными органами. Мероприятия, предусмотренные планом, направлены на обеспечение безопасности производства, защиты жизни и здоровья людей, снижения аварийности и травматизма», — сказал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

План был представлен на рабочем совещании в Ростехнадзоре. В ходе мероприятия руководители ведомства дали рекомендации и комментарии к документу.

«В сочетании с инвестиционными проектами по модернизации меры, предусмотренные планом, при детализации и неукоснительном исполнении, достаточно масштабны. Необходимо приступить к выполнению немедленно, сосредоточив особое внимание на мероприятиях, направленных на недопущение повторения подобных аварий», — отметил руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин по итогам обсуждения документа.

В частности, план предполагает проведение анализа состояния промышленной безопасности на производственных объектах «Норникеля», а также создание и внедрение системы дистанционного контроля и мониторинга на предприятиях компании. Уже в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая разработает техническое задание и выберет пилотное подразделение для последующего внедрения системы.

Особое внимание уделено вопросу состояния вечной мерзлоты. Планируется организовать системное наблюдение за состоянием зон многолетней мерзлоты и воздействием на них колебаний климатической обстановки в Норильском промышленном районе. В том числе создание в рамках системы геотехнического мониторинга фундаментов и оснований промышленных объектов сектора опережающего прогноза состояния многолетнемерзлых зон на основе комплекса современных, высокотехнологичных геофизических, геодезических и аэрокосмических методов наблюдений.